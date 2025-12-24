قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

صلاح عبدالعاطي: إسرائيل تعرقل إعادة الإعمار وتهدف لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية

محمود محسن

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفًا كارثية نتيجة استمرار الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من خروقات وقف إطلاق النار شهدت نحو 900 خرق، أسفرت عن استشهاد أكثر من 415 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1150 آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلثي المنازل المتضررة خلال العامين الماضيين.

وأشار عبد العاطي، خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، إلى استمرار إسرائيل في عمليات الهدم اليومية في مناطق عدة مثل شرق مدينة خان يونس، ومدينة غزة، وشرق المحافظة الوسطى، وشمال القطاع، إضافة إلى إقامة دشم وسكنات عسكرية في المناطق الصفراء، وهو ما يعكس رفضها الانسحاب الكامل من هذه المناطق.

وأضاف أن الهدف المحتمل للمرحلة الثانية من الاتفاقات الإسرائيلية هو نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، مع محاولة إسرائيل التأثير على المجتمع الدولي لتجاهل انسحابها من القطاع وتأجيل إعادة الإعمار، في وقت تتواصل فيه جهود الوسطاء والمبادرات الدولية.

وأكد عبد العاطي أن الاجتماعات الدولية، مثل اجتماع ميامي، ومواقف وزراء الخارجية المصري والتركي وقطر، تشير إلى استعداد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات، بما في ذلك تعزيز الاستجابة الإنسانية، وفتح المعابر، وتشكيل قوة حماية للمدنيين، إضافة إلى ضمان تشكيل حكومة أو لجنة إدارية لقطاع غزة، وصولًا إلى إعادة الإعمار.

صلاح عبد العاطي الشعب الفلسطيني الحروب الاعتداءات إسرائيل

