استمرار تصويت المصريين في عمّان وسط أجواء هادئة ومنظمة

قالت ربا الأغا مراسلة قطاع الأخبار بالأردن، إنّ عملية تصويت المصريين في الخارج تتواصل داخل مقر السفارة المصرية، ضمن جولة الإعادة للمرحلة الأولى الخاصة بالدوائر الـ19 الملغاة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

سبل التسهيل اللازمة للناخبين

وأضافت في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الأجواء داخل مقر السفارة تتسم بالهدوء والتنظيم، حيث وفّرت السفارة المصرية جميع سبل التسهيل اللازمة للناخبين، إلى جانب إجراءات تنظيمية دقيقة تهدف إلى إنجاح العملية الانتخابية وضمان سيرها بسلاسة وانتظام.

وأكدت أن هناك إشرافًا مباشرًا من قبل البعثة الدبلوماسية المصرية على عملية التصويت، بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية، لافتة إلى وجود تعاون واضح بين السفارة المصرية والسلطات الأمنية الأردنية، إضافة إلى التنسيق مع القنصلية المصرية في مدينة العقبة، لتيسير إجراءات العملية الانتخابية للمواطنين.

وذكرت ربا الأغا، أن الناخبين أعربوا عن رضاهم وارتياحهم للتنظيم القائم داخل مقر السفارة، مشيرة إلى أن التحقق من بيانات الناخبين يتم عبر جواز السفر أو الرقم القومي، دون تسجيل أي معوقات أو مخالفات حتى الآن، في ظل مشاركة المصريين إيمانًا منهم بأهمية أداء الواجب الوطني وممارسة حقهم الدستوري.