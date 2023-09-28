عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: سفاراتنا بالخارج تعمل خلال الإجازات لإصدار نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس في 28 سبتمبر 2023  بيانا بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في شهر ديسمبر المقبل. 

 

ووجهت الخارجية بحسب البيان بعثاتها الدبلوماسية في شتى أنحاء العالم لفتح أبوابها خلال الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع بدءا من اليوم 28 سبتمبر، وذلك بهدف الاستمرار في إصدار نماذج تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 1 و2 و3 من ديسمبر القادم في الخارج، والتي تصدر بدون رسوم.

 

وأصدرت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بناء على التوجيه السابق، نشرات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لإفادة المواطنين بمزاولتها لأعمال إصدار وتوثيق نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية خلال إجازة المولد النبوي الشريف اليوم 28 الجاري، وإجازات نهاية الأسبوع ومرورا بسائر العطلات الرسمية.

وزارة الخارجية الانتخابات الرئاسية الانتحابات الرئاسية ديسمبر الإجازات الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

قدام كل المعازيم| زوج يلقي 150 ألف دولار تحت قدم عروسه ..فيديو

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

ترشيحاتنا

أخبار مبهجة تنتظر المصريين بداية من بكرة.. المحافظات تودع تخفيف أحمال الكهرباء

المصل واللقاح: نسب التعافي من متحور بيرولا تصل إلى 90%

متحدث التنمية المحلية يكشف الفئات المستثناة من تطبيق المواعيد الشتوية

قانون الخدمة المدنية.. يحظر على الموظف الترويج لأحزاب سياسية أثناء أداء عمله

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تدريب الفرق والمنتخبات على طرق إنعاش القلب

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

فستان مريم ابنة محمود الجندي يثير الجدل بحفل خطوبتها.. شاهد

رجعت للمود.. مي كساب في أحدث ظهور بعد تكميم المعدة

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ