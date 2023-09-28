الخارجية: سفاراتنا بالخارج تعمل خلال الإجازات لإصدار نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس في 28 سبتمبر 2023 بيانا بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في شهر ديسمبر المقبل.

ووجهت الخارجية بحسب البيان بعثاتها الدبلوماسية في شتى أنحاء العالم لفتح أبوابها خلال الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع بدءا من اليوم 28 سبتمبر، وذلك بهدف الاستمرار في إصدار نماذج تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 1 و2 و3 من ديسمبر القادم في الخارج، والتي تصدر بدون رسوم.

وأصدرت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بناء على التوجيه السابق، نشرات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لإفادة المواطنين بمزاولتها لأعمال إصدار وتوثيق نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية خلال إجازة المولد النبوي الشريف اليوم 28 الجاري، وإجازات نهاية الأسبوع ومرورا بسائر العطلات الرسمية.