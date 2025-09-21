اختبار متانة آيفون إير سيدهشك.. الهاتف الأنحف في تاريخ آبل

واجه آيفون إير، أنحف هاتف iPhone في تاريخ آبل، أحد أقسى اختبارات المتانة على يد مالك قناة JerryRigEverything الشهيرة، والتي اختبرت قدرة الهاتف على الصمود في مواجهة اختبارات الانحناء والخدش.

ورغم تصميمه النحيف بسمك 5.6 مم فقط، والذي أثار مخاوف من إعادة إحياء أزمة “Bendgate” الشهيرة مع آيفون 6 بلس، أظهر الهاتف أداء مثيرا للإعجاب بفضل إطاره المعدني المصنوع من التيتانيوم.

آيفون إير يظهر أداء ممتاز في اختبار الخدش

بدأت عملية الاختبار باختبار الخدش، حيث حافظ زجاج Ceramic Shield 2 الجديد من آبل على متانته بشكل لافت، حيث لم تظهر أي خدوش حتى المستوى 7 في مقياس موهس للصلابة.

يعد هذا أفضل من معظم الهواتف الأخرى، بما في ذلك جالاكسي S25 Ultra الذي يحتوي على Gorilla Armor 2، والذي تعرض للخدوش عند المستوى 6.

وقال نيلسون، المقدم في قناة JerryRigEverything، مازحا: “آبل دمرت خطي” نظرا لأن تعليقه المعتاد حول الخدوش لم ينطبق هنا.

ولكن لم يكن كل شيء كما كان متوقعا، حيث فشل الطلاء المقاوم للانعكاسات الذي تحدثت عنه آبل في تقديم الأداء الذي وعدت به، حيث أظهر الهاتف توهجات أكبر مقارنة بـ جالاكسي S24 Ultra، ما شكل خيبة أمل صغيرة في الأداء العام للشاشة.

التيتانيوم يبهر الجميع في اختبار الانحناء

قامت آبل بالترويج لإطار آيفون إير المصنوع من التيتانيوم من الفئة الخامسة باعتباره أقوى بمرتين وأكثر مرونة بنسبة 60% مقارنة بالألمنيوم، وعند تطبيق الضغط من الخلف، لم يتحرك الإطار كثيرا، بينما تسبب تطبيق الضغط من الأمام ببعض الانحناء، إلا أن الهاتف عاد سريعا إلى شكله دون أي ضرر دائم.

لكن بالطبع، لم يكتف نيلسون بهذا الحد، حيث قام باستخدام مقياس الرافعة لقياس القوة المطبقة، ووصل إلى 216 رطلا (حوالي 98 كجم) من الضغط، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي وانحناء الإطار بشكل غير قابل للإصلاح، ومع ذلك، لم يتحطم الزجاج الخلفي، وظل الهاتف يعمل بشكل طبيعي.

آيفون إير يثبت أنه قوي رغم نحافته

أثبت آيفون إير أنه يمكن أن يكون نحيفا وقويا في نفس الوقت، بفضل إطاره المصنوع من التيتانيوم وزجاج Ceramic Shield 2 الأقوى، تمكن الهاتف من الصمود أمام الاستخدام اليومي دون مشاكل تذكر، مما يضع حدا للمخاوف بشأن Bendgate 2.0.

وعلى الرغم من أن الطلاء المقاوم للانعكاسات لم يرق إلى مستوى التوقعات التي تروج لها آبل، إلا أن آيفون إير يعد من أقوى الهواتف في مجموعة آبل لعام 2025.