تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
تحقيقات وملفات

بعد ساعات من طرحه.. مشكلات في آيفون 17 تثير عاصفة انتقادات

إسراء عبدالمطلب

مع بداية طرح سلسلة آيفون 17 الجديدة في الأسواق، وجدت شركة "أبل" نفسها في مواجهة انتقادات واسعة النطاق، بعدما تحوّل اليوم الأول من الإطلاق إلى مادة دسمة للجدل بين المستخدمين والإعلام.

فبينما وقف عشاق العلامة الشهيرة في طوابير طويلة أمام متاجر الشركة من هونج كونج إلى لندن ونيويورك، فوجئ بعضهم بأن الهواتف المعروضة للبيع تحمل بالفعل خدوشًا واضحة.

آيفون 17

ظهور الخدوش في عدة عواصم عالمية

في نيويورك وهونج كونج وشنجهاي ولندن، رصد الصحفيون والمستهلكون خدوشًا على ظهر الطرازين "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" باللون الأزرق الداكن، بينما أبدى مستخدمون آخرون استياءهم من قابلية "آيفون إير" الأسود للخدش بسهولة. هذه الملاحظات جاءت بمثابة مفاجأة صادمة لعشاق "أبل"، الذين توقعوا تحسينات في التصميم وجودة المواد.

أزمة شاحن MagSafe

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" أن شاحن MagSafe المغناطيسي يترك علامات دائرية مرئية على ظهر بعض الأجهزة. يأتي ذلك رغم تأكيد "أبل" المسبق أن الطبقة الخارجية المستخدمة في السلسلة الجديدة أكثر مقاومة للخدش مقارنة بالإصدارات السابقة.

موجة غضب على منصات التواصل

في الصين، تحوّل الخلل إلى تريند بارز، حيث تصدّر وسم عن المشكلة منصة "ويبو" مسجّلًا أكثر من 40 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، مع تداول صور ومقاطع فيديو لهواتف مخدوشة.

وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، لم يختلف المشهد، إذ نشر آلاف المستخدمين مقاطع توثّق العيوب ذاتها، مما ضاعف الضغط على الشركة الأمريكية العملاقة.

جذور المشكلة وتاريخ مشابه

ويُرجع خبراء التقنية هذه الظاهرة إلى الألومنيوم المستخدم في هياكل الطرازات الجديدة، المعروف بقابليته العالية للخدش، خصوصًا مع الألوان الداكنة. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "أبل" انتقادات مماثلة؛ إذ تعرّضت سلسلة آيفون 5 عام 2012 لمشكلة الخدوش نفسها، كما اشتكى مستخدمو آيفون 7 من ضعف طلاء النسخة السوداء اللامعة، في حين ارتبط آيفون 6 بمشكلة الانحناء الشهيرة.

مستقبل مبيعات السلسلة الجديدة

ومع استمرار الجدل العالمي، يطرح المحللون تساؤلات حول تأثير هذه الأزمة على مبيعات آيفون 17، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع شركات مثل سامسونج وهواوي. وبينما لم تُصدر "أبل" بعد بيانًا رسميًا للتعليق على هذه الانتقادات، يبقى مستقبل السلسلة الجديدة معلقًا بما إذا كانت الشركة ستتخذ خطوات ملموسة لاحتواء الأزمة أم ستكتفي بالتزام الصمت المعتاد.

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها

التجارة المصرية الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024 ومصر تسعى لمضاعفتها

الوكيل : اتفاقيات دولية ومشروعات كبرى لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

