تمهيدا للمقاضاة.. نقابة المهن التمثيلية تتوعد المخالفين وتعلن حصر كل المنصات المخالفة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنصات والصفحات التي ما زالت تعرض الفيديو المتداول، أو قامت بأخذ لقطات شاشة (سكرين شوت) منه ونشرها، والمتعلقة بالفنانة ريهام عبد الغفور، بالمخالفة للقانون ولأبسط القيم المهنية والإنسانية.

وتؤكد النقابة أن الاستمرار في تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى يُعد انتهاكًا صريحا وتشويها متعمدا، وتحريضًا على الإساءة، وهو ما لن تسمح به النقابة تحت أي ظرف.

وشددت نقابة المهن التمثيلية على أنها بدأت بالفعل في حصر كل المنصات المخالفة، تمهيدًا لمقاضاتها قانونيًا دون استثناء، حمايةً لأعضائها، ودفاعًا عن كرامة الفنانين، ورفضًا لأي تجاوز أو استغلال غير أخلاقي للمحتوى.

وتهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بالمسئولية المهنية، وحذف أي محتوى مسيء فورًا، احترامًا للقانون ولحقوق الأفراد.