تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
تكنولوجيا وسيارات

في فوضى إطلاق آيفون 17.. خلل تقني "صادم" على موقع آبل.. تفاصيل

احمد الشريف

شهد اليوم الأول لفتح باب الطلب المسبق على سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة حالة من الفوضى والغضب بين مشتركي شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile، وذلك بسبب خلل تقني كبير في موقع آبل الرسمي.

اشتكى العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من أن موقع آبل يعرض مبالغ ائتمان غير صحيحة وأقل بكثير من القيمة الحقيقية عند محاولتهم استبدال هواتفهم القديمة للاستفادة من عروض T-Mobile الخاصة بالهواتف الجديدة، والتي تشهد إقبالاً كثيفًا.

عملاء غاضبون على وسائل التواصل الاجتماعي

على منصة "Reddit"، كتب أحد المشتركين: "أثناء محاولتي إتمام الطلب، لا يزال الموقع لا يظهر السعر المصحح بخصم 1100 دولار... تواصلت مع فريق T-Force للتأكد من أنه مجرد خلل وأنني سأحصل على الرصيد الكامل، وإلا سأقوم بإلغاء الطلب".

وبالفعل، تلقى المستخدم ردًا من فريق خدمة العملاء المتميز في T-Mobile، المعروف باسم T-Force، يؤكد استحقاقه للخصم الكامل البالغ 1100 دولار بدلاً من مبلغ 520 دولارًا الخاطئ الذي ظهر على موقع آبل.

وأبلغ مستخدمون آخرون عن نفس المشكلة، مشيرين إلى أن الأسعار تظهر بشكل صحيح على موقع T-Mobile، لكنها تتغير بشكل "غريب" عند الوصول إلى عربة التسوق على موقع آبل. ورغم هذا الخلل، يبدو أن العديد من المستخدمين قرروا المضي قدمًا وإتمام طلباتهم، واثقين بأن T-Mobile ستصحح الخطأ لاحقًا.

ماذا تفعل؟.. المخاطرة بالانتظار أو القبول بصفقة خاطئة

شخصيًا، أنصح بتجنب إتمام طلب شراء هاتف جديد إذا كانت منصة الطلب تظهر قيمة استبدال أقل من المبلغ الموعود. فالمشكلة تكمن في أن الطلب المسبق على سلسلة iPhone 17 يسير بوتيرة سريعة جدًا، وأي تأخير في تقديم طلبك – سواء لانتظار إصلاح الخلل أو للتواصل مع الدعم الفني – قد يؤدي إلى تأجيل موعد استلام هاتفك الجديد لأسابيع.

وهذا قد يدفعك للتنازل وشراء طراز مختلف أو لون لا تفضله فقط لضمان الحصول على الجهاز بسرعة.

الحل الموصى به: الحصول على تأكيد كتابي

إذا كنت من مشتركي T-Mobile وتواجه هذه المعضلة الآن، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الحصول على توضيح كتابي من فريق T-Force قبل إتمام عملية الشراء. يمكنك القيام بذلك عبر:

إرسال رسالة مباشرة (DM) إلى حساب @TMobileHelp على منصة X.

إرسال رسالة خاصة عبر Messenger إلى صفحة T-Mobile الرسمية على فيسبوك.

طلب التحدث مع فريق T-Force عند الدردشة مع أحد وكلاء T-Mobile في تطبيق أو موقع الشركة.

iPhone 17 هواتف iPhone 17 آبل

طريقة عمل كيكة التايجر
مسكنات الالم
القهوة
السمك بالعنب
