عمالقة التكنولوجيا وجهاً لوجه .. مقارنة شاملة بين Galaxy S25 Ultra وiPhone 17 Pro Max

مع اقتراب موسم إطلاق الهواتف الرائدة لعام 2026، تتجه أنظار العالم نحو المواجهة المرتقبة بين عملاقي التكنولوجيا، سامسونج و آبل، اللذين يستعدان للكشف عن أحدث وأقوى ما في جعبتهما هاتفي وهما Samsung Galaxy S25 Ultra و Apple iPhone 17 Pro Max.

وبناءً على أحدث التسريبات والتقارير الصادرة من مصادر موثوقة في الصناعة، يقدم هذا التقرير مقارنة شاملة للمواصفات والأسعار المتوقعة لكلا الجهازين، اللذين من المنتظر أن يعيدا تعريف معايير الهواتف الذكية الفاخرة.

الأداء والمعالج: صراع الفلسفات

من المتوقع أن يكون قلب كل جهاز هو ساحة المعركة الرئيسية. سيأتي هاتف iPhone 17 Pro Max مزودًا بشريحة A19 Pro الجديدة من آبل، والمصنعة بتقنية 3 نانومتر المتقدمة.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستركز على تحقيق أداء غير مسبوق في المهام أحادية النواة، مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير لتوفير عمر بطارية أطول.

في المقابل، سيعتمد هاتف Galaxy S25 Ultra على الإصدار المخصص من معالج كوالكوم الأحدث، Snapdragon 8 Elite.

ومن المنتظر أن يتفوق هذا المعالج في الأداء متعدد النواة وقوة معالجة الرسوميات، مما قد يمنحه ميزة في تشغيل الألعاب الثقيلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة.

الكاميرات: سباق الدقة والتقريب

لطالما كان التصوير الفوتوغرافي هو الملعب الذي يستعرض فيه كل عملاق قوته. في هذا العام، تشير التسريبات إلى أن iPhone 17 Pro Max سيشهد ترقية تاريخية، حيث ستأتي جميع كاميراته الخلفية الثلاث (الرئيسية، فائقة الاتساع، والتقريب) بدقة 48 ميجابكسل، مما يوفر تفاصيل غنية وتناغماً في جودة الصورة عبر جميع العدسات.

أما Galaxy S25 Ultra، فيبدو أنه سيواصل التركيز على التنوع وقوة التقريب، من المتوقع أن يأتي الهاتف بنظام كاميرا رباعي يتصدره مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مع تحسينات كبيرة على عدسات التقريب "بيريسكوب" التي قد تصل إلى دقة 50 ميجابكسل، مما سيعزز من قدراته الفائقة في التقريب البصري والرقمي.

الشاشة والتصميم: ذروة السطوع والمتانة

من المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين بشاشة يبلغ حجمها 6.9 بوصة، لكن مع بعض الفروقات الجوهرية.

قد يتميز iPhone 17 Pro Max بشاشة أكثر سطوعًا، حيث تشير بعض الشائعات إلى إمكانية وصولها إلى 3000 شمعة، مع طبقة جديدة مضادة للانعكاس ومتانة معززة بفضل الجيل الجديد من درع السيراميك.

من ناحيتها، ستقدم شاشة Galaxy S25 Ultra من نوع Dynamic AMOLED دقة أعلى (QHD+)، ومن المتوقع أن تحتفظ بتصميمها المميز مع الحواف المنحنية بشكل طفيف وقلم S Pen المدمج، مع طبقة حماية Gorilla Armor 2 التي أثبتت فعاليتها في مقاومة الخدوش والانعكاسات.

البطارية والشحن

في هذا الجانب، قد يتفوق هاتف Galaxy S25 Ultra بسرعات الشحن، حيث من المتوقع أن يحتفظ بقدرة شحن سلكي تبلغ 45 واط، متفوقًا على قدرة الشحن المتوقعة لهاتف iPhone 17 Pro Max والتي قد تصل إلى 40 واط. ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أن الآيفون قد يوفر ساعات تشغيل فيديو أطول بفضل كفاءة معالج A19 Pro.

الأسعار المتوقعة

لم يتم الإعلان عن الأسعار الرسمية بعد، ولكن بناءً على أسعار الأجيال السابقة والتكاليف المتزايدة للمكونات، من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 17 Pro Max من حوالي 1199 دولارًا أمريكيًا، بينما قد يبدأ سعر Galaxy S25 Ultra من حوالي 1299 دولارًا أمريكيًا للنسخ الأساسية.

ومن المنتظر أن تصل هذه الهواتف إلى الأسواق العالمية والمحلية في أوائل عام 2026 بالنسبة لسامسونج، وفي خريف 2025 بالنسبة لآبل.