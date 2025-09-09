قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق
الأردن ينفي عبور أي طائرات إسرائيلية مجاله الجوي لمهاجمة قطر
نقيب الصحفيين يناشد الرئيس بالعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم
الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد حماس في قطر يهدف لتقويض جهود السلام ويعد انتهاكا خطيرا
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
تكنولوجيا وسيارات

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

iPhone 17
iPhone 17
احمد الشريف

بعد مؤتمرها الضخم الذي كشفت فيه عن أحدث منتجاتها، أعلنت شركة آبل عن الأسعار الرسمية لتشكيلتها الجديدة من هواتف iPhone 17، وساعات Apple Watch، وسماعات AirPods Pro 3.

وفيما يلي تقرير شامل يوضح الأسعار الرسمية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قيمتها التقريبية بالجنيه المصري، لمساعدة المستهلكين في السوق المحلي على تكوين فكرة واضحة عن التكاليف المتوقعة.

أسعار سلسلة هواتف iPhone 17

أحدثت آبل ضجة كبيرة بتقديم أربعة هواتف جديدة، لكل منها فئة سعرية تستهدف شريحة مختلفة من المستخدمين. وجاءت الأسعار الأولية المعلنة كالتالي:

iPhone 17: يبدأ سعر الطراز الأساسي من 799 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل تقريبًا 38,328 جنيهًا مصريًا، ويبدأ هذا الطراز بسعة تخزين 256 جيجابايت.

iPhone Air: الطراز الجديد فائق النحافة، يبدأ سعره من 999 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يوازي حوالي 47,922 جنيهًا مصريًا.

iPhone 17 Pro: يبدأ سعر النسخة الاحترافية من 1099 دولارًا أمريكيًا لسعة 256 جيجابايت، وهو ما يعادل 52,719 جنيهًا مصريًا.

iPhone 17 Pro Max: لأول مرة، يتوفر هذا الطراز بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

تكلفة الجيل الجديد من ساعات Apple Watch

قدمت الشركة ثلاثة تحديثات مهمة على خط ساعاتِها الذكية، بأسعار متنوعة لتناسب كافة الاحتياجات والميزانيات:

Apple Watch SE 3: الطراز الاقتصادي المحدث، يبدأ سعره من 249 دولارًا أمريكيًا فقط، أي ما يعادل حوالي 11,945 جنيهًا مصريًا.

Apple Watch Series 11: الساعة الرئيسية ذات الميزات الصحية المتقدمة، يبدأ سعرها من 399 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يوازي تقريبًا 19,140 جنيهًا مصريًا.

Apple Watch Ultra 3: الساعة المخصصة للمغامرات والرياضات القاسية، يبدأ سعرها من 799 دولارًا أمريكيًا، أي حوالي 38,328 جنيهًا مصريًا.

سعر سماعات AirPods Pro 3 الجديدة

على الرغم من الترقيات الكبيرة في عزل الضوضاء وإضافة ميزات ثورية مثل الترجمة الفورية وتتبع نبضات القلب، حافظت آبل على سعر سماعاتها الاحترافية دون تغيير.

AirPods Pro 3: ستتوفر السماعات الجديدة بسعر 249 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل حوالي 11,945 جنيهًا مصريًا، وستكون متاحة في الأسواق بدءًا من 19 سبتمبر.

iPhone 17 ساعات Apple AirPods Pro 3

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

الدكتور نادي عبد الله

أستاذ بالأزهر: الإيمان أوسع وأشمل من مجرد أداء الشعائر الدينية

كلمة نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: الخلايا الجذعية يمكن أن تغير مستقبل الطب.. صور

الدكتور محمود الهواري

محمود الهواري: العربية لغة سهلة وبسيطة والأسرة شريك أساسي في غرس حبها داخل الأبناء

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

