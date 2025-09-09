الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

بعد مؤتمرها الضخم الذي كشفت فيه عن أحدث منتجاتها، أعلنت شركة آبل عن الأسعار الرسمية لتشكيلتها الجديدة من هواتف iPhone 17، وساعات Apple Watch، وسماعات AirPods Pro 3.

وفيما يلي تقرير شامل يوضح الأسعار الرسمية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قيمتها التقريبية بالجنيه المصري، لمساعدة المستهلكين في السوق المحلي على تكوين فكرة واضحة عن التكاليف المتوقعة.

أسعار سلسلة هواتف iPhone 17

أحدثت آبل ضجة كبيرة بتقديم أربعة هواتف جديدة، لكل منها فئة سعرية تستهدف شريحة مختلفة من المستخدمين. وجاءت الأسعار الأولية المعلنة كالتالي:

iPhone 17: يبدأ سعر الطراز الأساسي من 799 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل تقريبًا 38,328 جنيهًا مصريًا، ويبدأ هذا الطراز بسعة تخزين 256 جيجابايت.

iPhone Air: الطراز الجديد فائق النحافة، يبدأ سعره من 999 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يوازي حوالي 47,922 جنيهًا مصريًا.

iPhone 17 Pro: يبدأ سعر النسخة الاحترافية من 1099 دولارًا أمريكيًا لسعة 256 جيجابايت، وهو ما يعادل 52,719 جنيهًا مصريًا.

iPhone 17 Pro Max: لأول مرة، يتوفر هذا الطراز بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

تكلفة الجيل الجديد من ساعات Apple Watch

قدمت الشركة ثلاثة تحديثات مهمة على خط ساعاتِها الذكية، بأسعار متنوعة لتناسب كافة الاحتياجات والميزانيات:

Apple Watch SE 3: الطراز الاقتصادي المحدث، يبدأ سعره من 249 دولارًا أمريكيًا فقط، أي ما يعادل حوالي 11,945 جنيهًا مصريًا.

Apple Watch Series 11: الساعة الرئيسية ذات الميزات الصحية المتقدمة، يبدأ سعرها من 399 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يوازي تقريبًا 19,140 جنيهًا مصريًا.

Apple Watch Ultra 3: الساعة المخصصة للمغامرات والرياضات القاسية، يبدأ سعرها من 799 دولارًا أمريكيًا، أي حوالي 38,328 جنيهًا مصريًا.

سعر سماعات AirPods Pro 3 الجديدة

على الرغم من الترقيات الكبيرة في عزل الضوضاء وإضافة ميزات ثورية مثل الترجمة الفورية وتتبع نبضات القلب، حافظت آبل على سعر سماعاتها الاحترافية دون تغيير.

AirPods Pro 3: ستتوفر السماعات الجديدة بسعر 249 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل حوالي 11,945 جنيهًا مصريًا، وستكون متاحة في الأسواق بدءًا من 19 سبتمبر.