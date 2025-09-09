قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق
الأردن ينفي عبور أي طائرات إسرائيلية مجاله الجوي لمهاجمة قطر
نقيب الصحفيين يناشد الرئيس بالعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم
الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد حماس في قطر يهدف لتقويض جهود السلام ويعد انتهاكا خطيرا
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17
iPhone 17
احمد الشريف

في حدث طال انتظاره، كشفت شركة آبل عن مجموعة منتجات جديدة تمثل أكبر نقلة نوعية في تاريخها، حيث قدمت للعالم تشكيلة هواتف iPhone 17 التي تضم لأول مرة هاتف iPhone Air "المستحيل النحافة"، وأعادت تعريف هواتفها الاحترافية iPhone 17 Pro بأداء حراري ثوري. 

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الجيل الجديد من الساعات الذكية Apple Watch Series 11 بقدرات صحية غير مسبوقة، وسماعات AirPods Pro 3 التي تحولت إلى مساعد شخصي للترجمة الفورية ومدرب لياقة بدنية.

iPhone Air يعيد تعريف النحافة والقوة

كان الحدث الأبرز هو الكشف المفاجئ عن عضو جديد في عائلة آيفون، وهو iPhone Air، أنحف هاتف صنعته الشركة على الإطلاق بسماكة 5.6 ملم فقط. تم تصميم الهاتف ليكون قطعة من المستقبل بهيكل فائق النحافة من تيتانيوم الدرجة الخامسة المستخدم في المركبات الفضائية، ومحمي لأول مرة بدرع السيراميك على كلا الجانبين لمتانة استثنائية. 

يعمل هذا الجهاز بمعالج A19 Pro القوي الذي يوفر أداء يضاهي أجهزة MacBook Pro، كما أنه يعتمد بشكل كامل على شريحة eSIM في جميع أنحاء العالم لتحقيق أقصى استفادة من المساحة الداخلية للبطارية. ورغم نحافته، يوفر الهاتف بطارية تدوم طوال اليوم.

iPhone 17 Pro: أداء غير مسبوق بفضل هندسة حرارية جديدة

أعادت آبل بناء هواتفها الاحترافية من الألف إلى الياء، حيث يأتي iPhone 17 Pro بهيكل أحادي (unibody) مصمم من سبيكة ألومنيوم ذات توصيل حراري فائق. ولأول مرة في آيفون، تم دمج نظام تبريد متطور يعتمد على "غرفة بخار" (vapor chambe) تعمل على تبديد الحرارة بكفاءة، ما يسمح لمعالج A19 Pro بتقديم أداء مستدام أعلى بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق. 

أتاحت هذه الهندسة المبتكرة مساحة لأكبر بطارية في تاريخ آيفون، حيث يصل عمر بطارية طراز Pro Max إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو.

 ويتميز نظام الكاميرات الاحترافي بأن جميع عدساته الخلفية الثلاث تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع تقريب بصري مذهل يصل إلى 8x، ودعم لصيغ الفيديو الاحترافية مثل ProRes RAW.

Apple Watch تتحول إلى حارس شخصي للصحة

شهدت ساعة Apple Watch Series 11 تطورًا هائلاً في قدراتها الصحية، حيث قدمت ميزة رائدة يمكنها تنبيه المستخدمين إلى احتمالية إصابتهم بارتفاع ضغط الدم المزمن، وهي حالة طبية خطيرة تعرف بـ "القاتل الصامت".

 كما أضافت الساعة ميزة "نتيجة النوم" (Sleep Score) التي تحلل جودة نوم المستخدم بعمق وتقدم له رؤى لتحسينها.

 تأتي الساعة بتصميم أنحف وأكثر متانة بفضل طبقة سيراميك جديدة، وتدعم شبكات 5G لأول مرة، مع بطارية تدوم 24 ساعة. وفي الوقت نفسه، حصلت Apple Watch Ultra 3 على ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان الأمان في المناطق النائية.

AirPods Pro 3: صوت وترجمة ولياقة في أذنك

أحدثت AirPods Pro 3 ثورة في عالم الصوتيات الشخصية، حيث تقدم ضعف أداء إلغاء الضجيج النشط مقارنة بالجيل السابق. الميزة الأكثر إبهارًا هي "الترجمة المباشرة" (Live Translation) المدعومة بـ Apple Intelligence، والتي تتيح للمستخدمين فهم اللغات المختلفة في الوقت الفعلي أثناء المحادثات.

 ولم تعد السماعة للصوت فقط، بل تحولت إلى جهاز للياقة البدنية مع إضافة مستشعر مدمج لمعدل ضربات القلب يمكنه تتبع التمارين والسعرات الحرارية بدقة. 

كما تم تحسين عمر البطارية لتوفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاستماع بشحنة واحدة.

ستكون جميع الطرازات الجديدة متاحة للطلب المسبق بدءًا من يوم الجمعة، على أن تصل إلى المتاجر في 19 سبتمبر. 

يبدأ سعر iPhone 17 من 799 دولارًا، وiPhone Air من 999 دولارًا، وiPhone 17 Pro من 1099 دولارًا، بينما يبدأ سعر Apple Watch SE 3 من 249 دولارًا، وSeries 11 من 399 دولارًا، وUltra 3 من 799 دولارًا، وتتوفر AirPods Pro 3 بسعر 249 دولارًا.

آبل iPhone 17 Pro iPhone 17 iPhone Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء غداً عن قرية العلامية وتوابعها بكفر الشيخ

بهنساوي : يطالب اللاعبين بضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والقتال في كل المباريات القادمة لضمان المنافسة على بطاقة الصعود

بورفؤاد يفوز على النصر بالعريش بهدفين في افتتاحية دوري الممتاز ب

رفع اشغالات

غلق وتشميع 3 محال وورش مخالفة ورفع 900 حالة إشغال بالجيزة

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد