آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

في حدث طال انتظاره، كشفت شركة آبل عن مجموعة منتجات جديدة تمثل أكبر نقلة نوعية في تاريخها، حيث قدمت للعالم تشكيلة هواتف iPhone 17 التي تضم لأول مرة هاتف iPhone Air "المستحيل النحافة"، وأعادت تعريف هواتفها الاحترافية iPhone 17 Pro بأداء حراري ثوري.

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الجيل الجديد من الساعات الذكية Apple Watch Series 11 بقدرات صحية غير مسبوقة، وسماعات AirPods Pro 3 التي تحولت إلى مساعد شخصي للترجمة الفورية ومدرب لياقة بدنية.

iPhone Air يعيد تعريف النحافة والقوة

كان الحدث الأبرز هو الكشف المفاجئ عن عضو جديد في عائلة آيفون، وهو iPhone Air، أنحف هاتف صنعته الشركة على الإطلاق بسماكة 5.6 ملم فقط. تم تصميم الهاتف ليكون قطعة من المستقبل بهيكل فائق النحافة من تيتانيوم الدرجة الخامسة المستخدم في المركبات الفضائية، ومحمي لأول مرة بدرع السيراميك على كلا الجانبين لمتانة استثنائية.

يعمل هذا الجهاز بمعالج A19 Pro القوي الذي يوفر أداء يضاهي أجهزة MacBook Pro، كما أنه يعتمد بشكل كامل على شريحة eSIM في جميع أنحاء العالم لتحقيق أقصى استفادة من المساحة الداخلية للبطارية. ورغم نحافته، يوفر الهاتف بطارية تدوم طوال اليوم.

iPhone 17 Pro: أداء غير مسبوق بفضل هندسة حرارية جديدة

أعادت آبل بناء هواتفها الاحترافية من الألف إلى الياء، حيث يأتي iPhone 17 Pro بهيكل أحادي (unibody) مصمم من سبيكة ألومنيوم ذات توصيل حراري فائق. ولأول مرة في آيفون، تم دمج نظام تبريد متطور يعتمد على "غرفة بخار" (vapor chambe) تعمل على تبديد الحرارة بكفاءة، ما يسمح لمعالج A19 Pro بتقديم أداء مستدام أعلى بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق.

أتاحت هذه الهندسة المبتكرة مساحة لأكبر بطارية في تاريخ آيفون، حيث يصل عمر بطارية طراز Pro Max إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويتميز نظام الكاميرات الاحترافي بأن جميع عدساته الخلفية الثلاث تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع تقريب بصري مذهل يصل إلى 8x، ودعم لصيغ الفيديو الاحترافية مثل ProRes RAW.

Apple Watch تتحول إلى حارس شخصي للصحة

شهدت ساعة Apple Watch Series 11 تطورًا هائلاً في قدراتها الصحية، حيث قدمت ميزة رائدة يمكنها تنبيه المستخدمين إلى احتمالية إصابتهم بارتفاع ضغط الدم المزمن، وهي حالة طبية خطيرة تعرف بـ "القاتل الصامت".

كما أضافت الساعة ميزة "نتيجة النوم" (Sleep Score) التي تحلل جودة نوم المستخدم بعمق وتقدم له رؤى لتحسينها.

تأتي الساعة بتصميم أنحف وأكثر متانة بفضل طبقة سيراميك جديدة، وتدعم شبكات 5G لأول مرة، مع بطارية تدوم 24 ساعة. وفي الوقت نفسه، حصلت Apple Watch Ultra 3 على ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان الأمان في المناطق النائية.

AirPods Pro 3: صوت وترجمة ولياقة في أذنك

أحدثت AirPods Pro 3 ثورة في عالم الصوتيات الشخصية، حيث تقدم ضعف أداء إلغاء الضجيج النشط مقارنة بالجيل السابق. الميزة الأكثر إبهارًا هي "الترجمة المباشرة" (Live Translation) المدعومة بـ Apple Intelligence، والتي تتيح للمستخدمين فهم اللغات المختلفة في الوقت الفعلي أثناء المحادثات.

ولم تعد السماعة للصوت فقط، بل تحولت إلى جهاز للياقة البدنية مع إضافة مستشعر مدمج لمعدل ضربات القلب يمكنه تتبع التمارين والسعرات الحرارية بدقة.

كما تم تحسين عمر البطارية لتوفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاستماع بشحنة واحدة.

ستكون جميع الطرازات الجديدة متاحة للطلب المسبق بدءًا من يوم الجمعة، على أن تصل إلى المتاجر في 19 سبتمبر.

يبدأ سعر iPhone 17 من 799 دولارًا، وiPhone Air من 999 دولارًا، وiPhone 17 Pro من 1099 دولارًا، بينما يبدأ سعر Apple Watch SE 3 من 249 دولارًا، وSeries 11 من 399 دولارًا، وUltra 3 من 799 دولارًا، وتتوفر AirPods Pro 3 بسعر 249 دولارًا.