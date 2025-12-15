قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يشارك فيديو وسط ترحيب أهالي مراكش

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك النجم محمد رمضان فيديو قصير بعد وصوله الي المغرب في إطار التحضيرات الخاصة بتصوير فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

https://x.com/Mohamed_Ramadan/status/2000300241174790383

وظهر محمد رمضان عبر فيديو نشره عبر حسابه علي منصة اكس وسط ترحيب  كبير من أهالي مراكش .


يستعد الفنان المصري محمد رمضان لتصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية الرسمية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، المرتقب تنظيمها بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 دجنبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وشارك الفنان محمد رمضان لقطات  من وصوله إلى المغرب، في إطار التحضيرات الخاصة بتصوير فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وكشف محمد رمضان عن شروعه في تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة، معربا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي ضمن هذا الحدث القاري الضخم، ومبرزا أن هذه المشاركة تعد سابقة في مساره الفني، باعتباره أول مطرب مصري يشارك مرتين متتاليتين في أداء الأغنية الرسمية للبطولة.


ويأتي هذا المشروع الفني امتدادا لتجربة سابقة خاضها محمد رمضان، حين شارك في أداء الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023، التي احتضنتها كوت ديفوار، تحت عنوان "أكوابا"، إلى جانب المغنية النيجيرية يامي ألايد وفرقة ماجيك سيستم الإيفوارية، في عمل موسيقي حظي بانتشار واسع داخل القارة وخارجها.


وفي السياق ذاته يتوقع أن يشارك الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، المقرر تنظيمه يوم 21 ديسمبر الجاري، على ملعب مركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في خطوة ينتظر أن تضفي لمسة فنية مميزة على مراسيم الافتتاح، وتجمع بين الإيقاع الموسيقي والاحتفال الرياضي.


ووثق محمد رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تجوله بعدد من الأماكن والمعالم بالمدينة بمدينة مراكش، وسط تهافت الجماهير عليه لالتقاط صور تذكارية، وهي المنشورات التي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيه داخل المغرب وخارجه؛ كما جمعه لقاء فني بالفنان الفرنسي المقيم بالمغرب ميتر جيمس، في مؤشر على انفتاح المشروع على تعاون فني متعددة الثقافات.


ومن المرتقب أن ينطلق تصوير الفيديو كليب مساء اليوم، بمشاركة المنتج والفنان المغربي العالمي رضوان، أحد الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى على المستوى الدولي.

النجم محمد رمضان محمد رمضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم افتتاح كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا محمد رمضان في المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو يشيد بمواطن مسلم أوقف منفذي هجوم سيدني ويتهم الحكومة الأسترالية بالتقاعس

شجرة نادرة

بروميثيوس.. كيف قاد خطأ علمي إلى قطع أقدم شجرة عرفها العالم؟

جمجمه بشرية

من ركلة عابرة إلى اكتشاف أثري مذهل.. جمجمة من العصر الحديدي تظهر على شاطئ إنجليزي

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد