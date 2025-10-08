محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي

أحرز منتخب مصر الهدف الثاني في شباك جيبوتي من عمر الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وجاء هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , عن طريق محمد صلاح .

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي محمد

الإحتياطي :

مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل