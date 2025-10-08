الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إن هناك مشروعًا كبيرًا لإعادة وصياغة مؤسسات الدولة بشكل هادئ ومنضبط، ويتم الانتقاء بمعايير واضحة”، لافتًا إلى أن المشروع مبني على تصويب عوار موجود فينا وليس في رئيس أو حكومة وهو من أجل الإصلاح، ولن يحدث بالكلام أو بالأحلام.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال تناوله وجبة الإفطار بمشاركة المدعوين في احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين، «لا يمكن السماح بضخ دماء جديدة داخل مؤسسات الدولة إلا بعد الانتقاء والفرز وكل ما يكون دقيق وقوي كل ما يكون النتائج مختلفة، ولو استمر الأمر بالتقييم بتجرد ستكون النتائج مختلفة».