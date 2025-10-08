قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

رنا عصمت

يُحضَّر الفشار بتسخين حبوب الذرة التي تحتوي على النشا داخل قشرة صلبة، وعند تسخينها تنفجر لتتحول إلى هذا الطعام الخفيف والشهي، وعندما يُحضَّر دون إضافة كميات كبيرة من المكونات الدسمة، يُعد الفشار وجبة خفيفة صحية وسهلة التحضير في المنزل.

يتميّز الفشار بعدة فوائد صحية وهى..

1-تقليل خطر الإصابة بالسكري:

تُعد الحبوب الكاملة من الأطعمة التي تُسهم في خفض خطر الإصابة بداء السكرى من النوع الثاني، خاصة لدى الرجال والنساء في منتصف العمر.

يتميز الفشار أيضًا بأنه ذو مؤشر جلايسيمى منخفض (GI)، مما يساعد على تنظيم مستوى سكر الدم والحد من تقلباته التي تسببها الأطعمة ذات المؤشر المرتفع.

ويساعد تناول الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي على تحسين مستويات الجلكوز والدهون لدى المصابين بالسكري من النوع الأول أو الثاني.

2-تقليل خطر أمراض القلب:

تناول كميات كافية من الالياف التي تتوافر بوفرة في الفشار  قد يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلكمرض الشريان التاجى.

ولأن الألياف جزء أساسي من النظام الغذائي المتوازن، فإن الفشار يُعد خيارًا مثاليًا كوجبة خفيفة تُسهم في زيادة استهلاك الألياف اليومية.

3-تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم:

إلى جانب دوره في الوقاية من السكري وأمراض القلب، فإن تناول الفشار دون إضافة كميات كبيرة من الملح أو الزبدة يمكن أن يُساعد علىخفض ضغط الدم أو تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

4-المساعدة في إدارة الوزن:

يُعاني كثيرون من صعوبة في الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن، وهنا يأتي الفشار كخيار مثالي.

فهو غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، ما يجعله مشبعًا أكثر من الوجبات الخفيفة الدهنية وغير الصحية، ويساعد على تجنب زيادة الوزن والحفاظ على الإحساس بالشبع لفترة أطول.

المصدر DailyMedicalinfo

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

