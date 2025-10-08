الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

يُحضَّر الفشار بتسخين حبوب الذرة التي تحتوي على النشا داخل قشرة صلبة، وعند تسخينها تنفجر لتتحول إلى هذا الطعام الخفيف والشهي، وعندما يُحضَّر دون إضافة كميات كبيرة من المكونات الدسمة، يُعد الفشار وجبة خفيفة صحية وسهلة التحضير في المنزل.

يتميّز الفشار بعدة فوائد صحية وهى..

1-تقليل خطر الإصابة بالسكري:

تُعد الحبوب الكاملة من الأطعمة التي تُسهم في خفض خطر الإصابة بداء السكرى من النوع الثاني، خاصة لدى الرجال والنساء في منتصف العمر.

يتميز الفشار أيضًا بأنه ذو مؤشر جلايسيمى منخفض (GI)، مما يساعد على تنظيم مستوى سكر الدم والحد من تقلباته التي تسببها الأطعمة ذات المؤشر المرتفع.

ويساعد تناول الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي على تحسين مستويات الجلكوز والدهون لدى المصابين بالسكري من النوع الأول أو الثاني.

2-تقليل خطر أمراض القلب:

تناول كميات كافية من الالياف التي تتوافر بوفرة في الفشار قد يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلكمرض الشريان التاجى.

ولأن الألياف جزء أساسي من النظام الغذائي المتوازن، فإن الفشار يُعد خيارًا مثاليًا كوجبة خفيفة تُسهم في زيادة استهلاك الألياف اليومية.

3-تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم:

إلى جانب دوره في الوقاية من السكري وأمراض القلب، فإن تناول الفشار دون إضافة كميات كبيرة من الملح أو الزبدة يمكن أن يُساعد علىخفض ضغط الدم أو تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

4-المساعدة في إدارة الوزن:

يُعاني كثيرون من صعوبة في الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن، وهنا يأتي الفشار كخيار مثالي.

فهو غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، ما يجعله مشبعًا أكثر من الوجبات الخفيفة الدهنية وغير الصحية، ويساعد على تجنب زيادة الوزن والحفاظ على الإحساس بالشبع لفترة أطول.

المصدر DailyMedicalinfo