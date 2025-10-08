الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الإصلاح يرتكز على بناء شخصيات وبشر.

التعاون والتواصل

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه إذا كان التحضر في عمر الدولة يستغرق 50 سنة فعندما نضع أيدينا في أيد بعض يكون هناك أمور أفضل، ولابد من وجود برنامج ويستكمل عليه.

وأشار إلى أن الحرية قد تصل إلى الاضرار بالآخرين، وعملية التطوير عملية مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة، ولابد من الانتباه إلى تلك النقطة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام ٢٠٢٥.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حرص، فور وصوله إلى أكاديمية الشرطة، على المرور أمام منصات الحضور من أهالي الخريجين لتحيتهم، حيث كان في استقبال سيادته اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي ألقى كلمة في بداية الاحتفال بهذه المناسبة، قدّم في نهايتها هدية تذكارية للسيد الرئيس على هيئة مجسم لمبنى الأكاديمية.