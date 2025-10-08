بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من صور الفنانة يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس.

إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

تألقت يارا السكرى ، فى الصور بإطلالات لافتة مرتدية فستانا باللون الرمادى الفاتح وبدلة باللون الكحلى الكلاسيك.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز يارا السكرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد يارا السكرى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.