الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
بالصور

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
اسماء محمد

يعد طاجن الكوارع بالحمص من الأكلات الشهية التى تحتوى على قدر كبير من البروتين سواء الحيوانى أو النباتي فضلا عن العناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

مقادير طاجن الكوارع

كوارع مسلوقة

حمص مسلوق

ورق لورا

جزر

حبهان

كرفس

بصل

ثوم

كرات

ملح 

فلفل أسود 

فلفل حار

جوزة الطيب

كمون

سمنة

بهارات

مكعب مرق

زيت

كزبرة ناشفة

قرفة

سبانخ

زعتر

كزبرة خضراء

طماطم مبشورة

صلصة طماطم

طاجن الكوارع

طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

في حلة بها سمنة شوحي البصل و الثوم مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي الكرات والكرفس والزعتر والأعشاب.

اضيفي الفلفل الحار ومكعب المرق وكل البهارات والملح والفلفل الأسود 
و الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم ورشة السكر وقلبي جيدا

ضعي السبانخ ثم الحمص والكوارع المسلوقة وتترك كل المكونات حتى تتجانس.

انقلى خليط الكوارع لطاجن ثم ادخليه فرن ساخن حتى اكتمال النضج وبالهنا والشفا.

