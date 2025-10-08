خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

يعد طاجن الكوارع بالحمص من الأكلات الشهية التى تحتوى على قدر كبير من البروتين سواء الحيوانى أو النباتي فضلا عن العناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن الكوارع

كوارع مسلوقة

حمص مسلوق

ورق لورا

جزر

حبهان

كرفس

بصل

ثوم

كرات

ملح

فلفل أسود

فلفل حار

جوزة الطيب

كمون

سمنة

بهارات

مكعب مرق

زيت

كزبرة ناشفة

قرفة

سبانخ

زعتر

كزبرة خضراء

طماطم مبشورة

صلصة طماطم

طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

في حلة بها سمنة شوحي البصل و الثوم مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي الكرات والكرفس والزعتر والأعشاب.

اضيفي الفلفل الحار ومكعب المرق وكل البهارات والملح والفلفل الأسود

و الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم ورشة السكر وقلبي جيدا

ضعي السبانخ ثم الحمص والكوارع المسلوقة وتترك كل المكونات حتى تتجانس.

انقلى خليط الكوارع لطاجن ثم ادخليه فرن ساخن حتى اكتمال النضج وبالهنا والشفا.