60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0

مرت 30 دقيقة بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد أمام جيبوتي ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وأفتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , بعد تمريرة بينية عن طريق تريزيجيه تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي جيبوتي منفردا بالمرمى ليسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي محمد

الإحتياطي :

مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل