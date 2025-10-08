60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0

مرت 30 دقيقة بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد أمام جيبوتي ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.
وأفتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.
وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , بعد تمريرة بينية عن طريق تريزيجيه تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي جيبوتي منفردا بالمرمى ليسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
وجاء تشكيل منتخب مصر:
محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
حمدي فتحي
محمد حمدي
مروان عطية
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
إبراهيم عادل
محمد صلاح
مصطفي محمد
الإحتياطي :
مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل