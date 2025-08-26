قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترحب بتقدم السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتدعم إغلاق "مجموعة مينسك"
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة

غزة
غزة
محمود محسن

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الوضع التعليمي في قطاع غزة يمر بـ"انهيار كامل"، مشيرًا إلى أن نحو 90% من مدارس القطاع تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي، ما أدى إلى حرمان أكثر من 650 ألف طالب من التعليم على مدار عامين كاملين.

وأوضح أبو حسنة، في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب أدت منذ السابع من أكتوبر إلى مقتل نحو 30 طفلًا يوميًا وإصابة 40 آخرين بجراح، أي بمعدل "فصل دراسي كامل يُمحى كل يوم"، إضافة إلى مقتل وإصابة مئات المعلمين.

وأضاف أن محاولات أونروا لتوفير بدائل تعليمية عبر إنشاء خيام تعليمية أو مساحات بديلة داخل مراكز الإيواء باءت بالفشل، بسبب الازدحام الشديد في مساحة لا تتجاوز 50 كيلومترًا مربعًا يقطنها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، إلى جانب انعدام الكهرباء والإنترنت، واستمرار النزوح، ومخاوف الأهالي من إرسال أبنائهم بسبب المخاطر الأمنية، حيث قُتل العديد من الأطفال أثناء توجههم إلى تلك المساحات.

وأشار إلى أن أونروا قبل الحرب كانت تدير نحو 288 مدرسة في غزة تضم أكثر من 300 ألف طالب، وحصدت مدارسها أكثر من 20 جائزة عالمية في مجال جودة التعليم، كما تشرف الوكالة على أكثر من 720 مدرسة في فلسطين والدول المضيفة، تقدم خدماتها التعليمية لنحو 560 ألف طالب.

وأكد أبو حسنة أن المشهد الحالي في غزة ينذر بكارثة ممتدة، إذ لم يبقَ أي معهد أو جامعة قائمة بعد تدميرها بالكامل، مضيفًا أن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية، إلى جانب إصابتهم باضطرابات نفسية وعقلية عميقة، نتيجة ما يتعرضون له من رعب وخوف مستمرين".

واختتم قائلاً: "نحن أمام جيل كامل مهدد بالضياع لعقود طويلة، ليس فقط بفقدان التعليم، بل أيضًا بفقدان الأمان والصحة النفسية".

عدنان أبو حسنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

عاطف كامل

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المشاركون في توقيع الاتفاق

نقابة البترول تتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية بالمركزي للإحصاء

بالصور

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
أطفال المنيا

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد