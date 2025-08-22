المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة

أكد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أنّ المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح المفوض العام لأونروا: "من المتوقع أن تنتشر المجاعة في جنوب غزة بحلول نهاية سبتمبر".



وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن حماس، قالت إن إعلان المجاعة في غزة وصمة عار على الاحتلال وداعميه، وإعلان المجاعة في غزة يفرض تحركا فوريا لوقف الحرب وفتح المعابر.

وأضافت أن إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جريمة الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصر، وندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وتابعت: ندعو إلى محاسبة الاحتلال قانونيا على استخدامه التجويع سلاحا بوصفه جريمة حرب.