تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السرعة العالية للرياح على البحر المتوسط هي السبب الرئيسي لارتفاع الأمواج، والذي وصل إلى ما بين 2 و3 أمتار.

ارتفاع الأمواج

وأوضحت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، والمذاع على قناة "النهار"، أنّه من المتوقع أن يكون ارتفاع الأمواج غدًا الأربعاء أقل، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة التي تنص عليها هيئة الأرصاد، مثل عدم نزول البحر في تلك الأوقات والابتعاد عن الشواطئ.

درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بان ما يحدث من ارتفاع الأمواج يعد أمرا طبيعيًا في هذه الفترة من كل عام، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها المعتادة في مثل هذه الأوقات، كما توقعت انخفاض درجات الحرارة ونِسَب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.