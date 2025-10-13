قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب وتلبية متطلباتهم

شيماء جمال

تنفيذًا لتوجيهات مجلس جامعة الأزهر، عقدت كلية اللغة العربية بأسيوط المجلس الطلابي الأول برئاسة الدكتور صابر السيد محمود، عميد الكلية، وبحضور الدكتور شعبان السمنودي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم بهيج، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور الحسيني حماد، والأستاذ إيهاب عبد الصبور، مدير الكلية، والأستاذ خالد أحمد، رئيس قسم رعاية الشباب.

افتتح عميد الكلية الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس الطلابي، مؤكدًا دورهم الحيوي في تمثيل زملائهم ونقل آرائهم واحتياجاتهم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة تعود بالنفع على الطلاب خلال دراستهم وتدعمهم في مستقبلهم.

الاستماع الى متطلبات الطلاب

وخلال الاجتماع، قدم الطلاب عددًا من الطلبات؛ من أهمها: تنظيم دورات تدريبية في الإعراب والإملاء والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، إضافة إلى رغبتهم في تفعيل الأنشطة الطلابية في مجالات: الخطابة، والشعر، والقصة، إلى جانب تنظيم رحلات تعليمية.

وفيما يتعلق بالكتاب الجامعي، تمت مناقشة آلية تسريع وصوله إلى الطلاب، وأكدت إدارة الكلية حرصها على توفيره في أقرب وقت ممكن.

وأوصى المجلس بالالتزام بحضور المحاضرات والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وتعزيز التواصل المستمر مع إدارة الكلية لعرض المشكلات والمقترحات والعمل على حلها وتنفيذها.

عقد المجلس تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بتنظيم لقاءات مع الطلاب والاستماع إليهم وعقد مجالس شهرية تجمعهم بإدارة الكلية.

