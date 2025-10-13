ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به

لعل ما يطرح السؤال بقوة عن ما هو سر يوم الإثنين ؟، هو حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على اغتنام هذا اليوم ، فضلاً عن حثنا أيضًا على عدم تضييعه، وهو ما يجعل السؤال عن ما هو سر يوم الإثنين ؟ بمثابة مفتاح الكنز الذي يغفل عنه الكثيرون، وحيث دائمًا ما يرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كل ما فيه خير وفلاح ونجاة في الدنيا والآخرة ، لذا لا ينبغي التهاون بهديه الشريف بأي حال من الأحوال، مومن ثم ينبغي معرفة ما هو سر يوم الإثنين ؟

ما هو سر يوم الإثنين

ورد عن مسألة ما هو سر يوم الإثنين ؟، أنه ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين: 12/ ربيع الأول/ عام الفيل وهذا هو أشهر الأقوال وما عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا.

وتقول الروايات أنه في يوم الاثنين حملت آمنة بنت وهب برسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الاثنين ولد رسول الله ، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وصلى يوم الاثنين، ودعا لعمر يوم الاثنين.

وعُرج بالنبي -صلى الله عليه وسلم- إلى السماء يوم الاثنين، وخرج مهاجرا يوم الاثنين، وخرج من الغار ليلة الاثنين وقيل دخله يوم الاثنين، ودخل المدينة (قباء) يوم الاثنين، ووقعة بدر يوم الاثنين، وحولت القبلة يوم الاثنين.

وخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين إلى الخندق، وابتدأ فيه الدعاء على الأحزاب، وخرج الرسول للحديبية يوم الاثنين، وخرج يوم الاثنين لعمرة القضاء، وفتح مكة يوم الاثنين، وبرواية غزوة تبوك يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين انهار مسجد الضرار، وبرواية حجة الوداع يوم الاثنين.

وبرواية نزلت سورة البقرة يوم الاثنين، ونزلت آية (اليوم أكملت لكم دينكم) يوم الاثنين، وأمر الرسول بالاستعداد لغزو الروم يوم الاثنين، ومات رسول الله يوم الاثنين ورفع الذكر (الوحي) يوم الاثنين.

وبويع أبو بكر بالخلافة يوم الاثنين، وفتح أجنادين يوم الاثنين، وقيل ابتدأ مرض أبي بكر يوم الاثنين وتوفي مساء يوم الاثنين، وابتدأت معركة القادسية يوم الاثنين، واليرموك يوم الاثنين.

ما هو سبب صيام يوم الاثنين

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المولد النبوي الشريف ليس مجرد ذكرى زمنية مرت وانتهت، بل هو معنى يتجدد في القلوب باستمرار ولا ينطفئ.

وأوضح "الورداني"، في إجابته عن سؤال ما هو سبب صيام يوم الاثنين ؟، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى حين سُئل عن صيام يوم الاثنين فقال: "هذا يوم وُلدت فيه"، مشيراً إلى أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الصوم في يوم مولده يدل على أن الميلاد يمثل تجديداً للحياة في كل أسبوع، مثلما أن الصوم عبادة تُجدد الروح وتطهر النفس.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فصيام يوم الخميس ارتبط برفع الأعمال، بينما صيام يوم الاثنين ارتبط بميلاده الشريف، مبيناً أن هذا الاختيار النبوي يكشف أن المولد النبوي هو حياة تتجدد لا حدث تاريخي مضى.

ما هي الحكمة من استحباب صوم يوم الاثنين

ورد أن صوم يوم الاثنين مشروع مرغب فيه، ويدل لذلك جوابه صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل علي. رواه مسلم.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلل صومه أحياناً بكونه تعرض فيه الأعمال على الله، كما في الحديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي.