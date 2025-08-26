قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وداعا للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
حنان توفيق

أعلنت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم في الظل 34 درجة.
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء والتي تعمل على تلطيف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على بعض من شواطئ (مطروح- العلمين - الإسكندرية - بلطيم ) وارتفاع الأمواج من (2-3.5 )متر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب وأبو سمبل) على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
 

القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 35 23
بنهــــا 34 23
دمنهور 34 23
وادي النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 33 23
طنطا 33 23
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 25
العريش 33 24
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 34 19
كاترين 32 16
الطور 36 25
طابا 34 24
شرم الشيخ 38 29
الإسكندرية 31 23
العلمين 31 22
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 37 22
رأس غارب 37 28
الغردقة 36 28
سفاجا 37 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 38 30
حلايب 36 28
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 41 29
الوادي الجديد 40 27
أبوسمبل 40 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 30
المدينة المنورة 43 32
الرياض 43 29
المنامة 40 33
أبوظبي 42 32
الدوحة 41 32
الكويت 46 33
دمشق 36 19
بيروت 31 27
عمان 30 20
القدس 29 19
غزة 30 25
بغداد 43 28
مسقط 33 29
صنعاء 25 13
الخرطوم 33 25
طرابلس 35 26
تونس 39 27
الجزائر 31 24
الرباط 26 18
نواكشوط 34 24

للحرارة حالة الطقس غدا العظمى القاهرة الكبرى

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

مشغولات ذهبية

الذهب يرتفع مدعومًا بضعف الدولار وتوترات سياسية في واشنطن

البنك المركزي المصري

المركزي المصري يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور

جانب من الاجتماع

قطاع الأعمال تبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء الشركات التابعة

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد