نتنياهو فشل في غزة.. خبير عسكري: مصلحة إسرائيل الحفاظ على السلام مع مصر

أكد اللواء أسامة كبير المستشار بكلية القادرة والأركان المصرية، أن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العسكرية في قطاع غزة وحديث نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين هراء .



وقال أسامة كبير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتنياهو يعاني من ضعف سياسي في المقام الأول ، ومصر تلتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل ونتنياهو هو من يخترق بنود معاهدة السلام مع مصر ".

وأكمل أسامة كبير :" نتنياهو يكذب في تصريحاته ومن مصلحة نتنياهو الحفاظ على السلام مع مصر وهو فشل فشلا ذريعا في غزة ".