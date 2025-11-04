قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
رسميًا.. عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام لكرة القدم في الأهلي
شبانة: الأهلي بلا مهاجمين.. والموسم سيكون كارثيًا على منافسيه
سعد الدين الهلالي: هذا التصرف الصحيح لمن استقبل تحويل بنكي بالخطأ
لماذا حاول المتهمون إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية؟.. تفاصيل
الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام
البيت الأبيض: محمد بن سلمان سيزور واشنطن خلال نوفمبر الجاري
فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا
في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة
رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط وخطوات الاستعلام والتظلم 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لماذا حاول المتهمون إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية؟.. تفاصيل

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
رامي المهدي

 قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق عربة حنطور وآخر باستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديد القائم على تصوير المقطع للانصراف بالإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التضرر من قيام سائق عربة "حنطور" وآخر باستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديد القائم على تصوير المقطع للانصراف بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد (القائم على تصوير مقطع الفيديو– مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) حيث أشار إلى أنه حال سيره بمنطقة محطة الرمل مستقلاً دراجته النارية تلاحظ له قيام شخصين يستقلان عربة حنطور باستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديده لتصويره المقطع المشار إليه، وعدم تحريره محضر في هذا الشأن لانصراف السائحة دون تضرر.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة وإيداع الدابة لدى إحدى الجهات البيطرية .

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. دعوات دولية لإعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد إلى موطنهما الأصلي

المصريين القدماء

حسين عبد البصير: روح الفراعنة ما زالت تسكن المصريين.. الحضارة لم تنته بل تجددت في كل عصر

مرقص باشا حنا

مرقص باشا حنا.. وزير مصري تصدى لأطماع بريطانيا في مقبرة توت عنخ آمون

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

