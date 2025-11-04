لماذا حاول المتهمون إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية؟.. تفاصيل

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق عربة حنطور وآخر باستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديد القائم على تصوير المقطع للانصراف بالإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التضرر من قيام سائق عربة "حنطور" وآخر باستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديد القائم على تصوير المقطع للانصراف بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد (القائم على تصوير مقطع الفيديو– مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) حيث أشار إلى أنه حال سيره بمنطقة محطة الرمل مستقلاً دراجته النارية تلاحظ له قيام شخصين يستقلان عربة حنطور باستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديده لتصويره المقطع المشار إليه، وعدم تحريره محضر في هذا الشأن لانصراف السائحة دون تضرر.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة وإيداع الدابة لدى إحدى الجهات البيطرية .