نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف صاحب شركة بالقاهرة

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهرة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإحتجاز مالك شركة لقيامه بالنصب على أحدهم بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بالقاهرة من ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتغيب والده (مالك شركة) عقب خروجه من المنزل محل سكنهما مستقلاً سيارته وأضاف بوجود خلافات مالية بين والده وأحد الأشخاص.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وبمواجهته قرر بوجود خلافات مالية بينه وبين والد الشاكى لقيامه بالنصب عليه عن طريق إيهامه بشراء قطعة أرض وتحصله منه على مبلغ مالى ورفض رد المبلغ المُستولى عليه، وقيامه بالاشتراك مع (نجل شقيقه) بإستدراج المجنى عليه بالسيارة ملكه وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية "ملكه" بنطاق محافظة أسيوط.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليه وأمكن ضبط(3 أشخاص – مقيمين بأسيوط وبحوزة أحدهم سلاح نارى "فرد خرطوش") لإحتجازهم المجنى عليه "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة") ، وبسؤال الآخير إعترف بإرتكابه واقعة النصب، وأضاف بقيام المتهمين بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

