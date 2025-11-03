مخدرات بـ 101 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 3 منهم عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "قتل عمد - إتجار مخدرات - سلاح نارى - سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات) بنطاق محافظة سوهاج..

وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 832 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو ، إستروكس ، شادو ، بودر حشيش إصطناعى – كوكايين ، هيروين" - 61 قطعة سلاح نارى "15 بندقية آلية ، 39 بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (101) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .