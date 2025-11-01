قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

وأخيرًا تحقق الحلم، وشهد العالم افتتاح أكبر متحف للحضارة المصرية في التاريخ.

كان مشهد الافتتاح حضاريًا بكل معنى الكلمة؛ مشرفًا، مهيبًا، يليق بمصر وحضارتها التي تبهر العالم وتحير العلماء.

مساء أمس السبت، كانت أنظار العالم تتجه إلى القاهرة.

من قلب الجيزة، بجوار الأهرامات، فُتحت أبواب المتحف المصري الكبير في احتفال غير مسبوق.

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جواره عشرات القادة والرؤساء من مختلف القارات، من بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الإسباني فيليب السادس، وعدد من ممثلي منظمة اليونسكو، ورؤساء وزراء، ووزراء الثقافة والسياحة من دول عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية.

كل أجهزة الدولة كانت تعمل منذ شهور كفريق واحد لتخرج اللحظة في أبهى صورها.

معظم القنوات العالمية والعربية  كانت حاضرة وتنقل علي الهواء ، كان الافتتاح نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، عنوانها الثقافة والتنمية.

منذ توليه المسؤولية، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع خطوة بخطوة، واعتبره نافذة تطل منها مصر على العالم.

وجّه بأن يكون المتحف مشروع دولة لا وزارة، وأن يكون الافتتاح حدثًا يليق بتاريخ مصر ومكانتها.

قال في أحد اجتماعاته إن الهدف ليس فقط عرض الآثار، بل إعادة وصل الحاضر بالماضي. 

أعجبتني فرحة المصريين بمشروعهم.

أعجبني التفافهم حول المتحف قبل الاحتفال ليعلنوا فرحتهم وعشقهم لوطنهم.

يكفي أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى لوحات فرعونية، تحمل صور أصحابها كملوك وفراعنة، ابتهاجا واحتفاءً وفرحة غامرة

وخلال الاحتفال، عبّر القادة الحاضرون عن إعجابهم بما أنجزته مصر.

قال الرئيس الألماني "إن المتحف المصري الكبير لا يمثل ماضي مصر فحسب، بل مستقبلها الثقافي في العالم".

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  بـ"الصرح الذي يذكّر العالم بأن الحضارة لا تموت طالما هناك من يحميها"،

وأكد العاهل الإسباني فيليب السادس أن "ما فعلته مصر اليوم يثبت أن الحضارة لا تُقاس بعمرها فقط، بل بقدرتها على التجدد والعطاء".

وفي وسط هذا الافتتاح المهيب، يبقى اسم الفنان فاروق حسني حاضرًا.

فهو الذي قال يوما:

“سيكون لدينا أكبر متحف للآثار المصرية في العالم.”

تابعت عن كثب مع الوزير فاروق حسني طوال هذه السنوات مراحل إنشاء المتحف  واعلم كم يمثل هذا الحلم بالنسبة له وكيف كان هذا الحلم عظيما وكان يعمل فيه بكل الشعب والحب ومنذ ايام كنت أتحدث معه كانت سعادته تطال السماء لان حلمه تحول الي حقيقة

حلم  فنان قال ببساطة:

"تخيلت المتحف المصري الكبير.. لكن الحقيقة كانت أكبر من الخيال".

الأهرامات إيمانويل ماكرون فرانك فالتر فيليب السادس الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان فاروق حسني المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

مصر وألمانيا

نهائي كأس العالم .. ألمانيا تتعادل مع منتخب مصر لليد في الوقت القاتل

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب الكروية

الإسماعيلي

الإسماعيلي يفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1 بالدوري

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد