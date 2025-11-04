الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين أن آخر موعد لتلقى طلبات الزميلات، والزملاء أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، يوم الخميس الموافق (6/11/2025م)، ووفق ضوابط اللجنة الوزارية للحج سيتم تنفيذ الحصة المخصصة للنقابة من خلال إحدى شركات السياحة بمستوى "اقتصادي تحسين" شامل الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة.

تقدم الطلبات بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول في مبنى النقابة

الأوراق المطلوبة:

1- أصل جواز السفر (صالح لمدة عام) وصورة الرقم القومى.

2- سداد جدية الحجز للصحفي المسافر فقط بمبلغ (20 ألف جنيه).

الشروط:

(1) يُشترط عدم أداء الفريضة من قبل طوال حياته.

(2) الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم ثم أقاربهم في حالة توافر أماكن.

(3) يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن.

(4) تُسدد باقي التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة.

(5) في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.