سعد الدين الهلالي: هذا التصرف الصحيح لمن استقبل تحويل بنكي بالخطأ

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن التحويل البنكي بالخطأ، يمكن اعتباره من اللقطة، وهي المال المعثور عليه في الطريق، ويجب تعريفها والإعلان عنها لمدة سنة فإن لم تجد صاحبها فهي لك.

وأضاف سعد الدين الهلالي، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه لا يجوز لأحد أن يمتلك اللقطة إلا بعد بذل قصارى جهده للوصول إلى صاحبها.

وأشار إلى أنه يجب إحياء الضمير ويعرف أن المال ليس ماله، ويجب أن يعرفه ويبحث عن صاحبه، لأنه من الممكن أن يتعرض لضياع ماله ويحتاج إلى شخص أمين يرده إليه.