سعد الدين الهلالي يرد على اعتبار التماثيل والآثار من الأصنام

علق قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الفتاوى المنتشرة حاليا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تقول على أن التماثيل من الأصنام ولا يجوز الاحتفال بها أو الذهاب إليها.

ووأضاف سعد الدين الهلالي، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، أن كل النصوص الدينية تحتاج إلى الفقه أي التفكير واستخراج الحكم المناسب دون الخوف من ظاهر النص.

وأشار إلى أن الدعوة إلى متحف تعليمي وبيان لحضارة، يحب أن نفخر به، ففرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويذبح الأطفال والنساء، والله سيحاسبه على ما فعل

وتابع: فرعون قال "فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ" وفي نفس الوقت قال "وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

وأوضح أننا نرفض اللفظ الأول، ولكننا نتفق على اللفظ في الآية الثانية، فالفساد الله سياحسب فرعون عليه.

وأكد الأصنام والتماثيل مشروعة، أما الأمر المحرم فيها أن تعبد من دون الله فقط، وهذا ما أخذ به الأزهر ودار الإفتاء.