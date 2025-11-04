قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعد الدين الهلالي يرد على اعتبار التماثيل والآثار من الأصنام

الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي
محمد شحتة

علق قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الفتاوى المنتشرة حاليا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تقول على أن التماثيل من الأصنام ولا يجوز الاحتفال بها أو الذهاب إليها.

ووأضاف سعد الدين الهلالي، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، أن كل النصوص الدينية تحتاج إلى الفقه أي التفكير واستخراج الحكم المناسب دون الخوف من ظاهر النص.

وأشار إلى أن الدعوة إلى متحف تعليمي وبيان لحضارة، يحب أن نفخر به، ففرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويذبح الأطفال والنساء، والله سيحاسبه على ما فعل

وتابع: فرعون قال "فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ" وفي نفس الوقت قال "وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

وأوضح أننا نرفض اللفظ الأول، ولكننا نتفق على اللفظ في الآية الثانية، فالفساد الله سياحسب فرعون عليه.

وأكد الأصنام والتماثيل مشروعة، أما الأمر المحرم فيها أن تعبد من دون الله فقط، وهذا ما أخذ به الأزهر ودار الإفتاء.

سعد الدين الهلالي التماثيل الأصنام المتحف المصري الكبير فرعون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد