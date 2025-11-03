قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أزهري: مصر حضارة ضمير وإيمان وإتقان تتجاوز الحجارة والتماثيل

د. أحمد الرخ أستاذ الحضارة بجامعة الأزهر
د. أحمد الرخ أستاذ الحضارة بجامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن مصر لم تُعرف يومًا بحضارة الحجارة أو الأصنام كما يظن البعض، بل تميزت بحضارة الضمير والإيمان والعمل والإتقان، تلك الحضارة التي تعكس جوهر الإنسان المصري منذ فجر التاريخ، وتعبر عن روحه القوية التي صنعت المجد بإخلاصه وإبداعه، فخلّد التاريخ أثره على مر العصور.

وخلال ظهوره في برنامج تلفزيوني ، أوضح الدكتور الرخ أن الحضارة المصرية القديمة ليست مجرد مظاهر مادية أو آثار صامتة، بل هي مرآة للضمير الحي والإيمان العميق الذي حمله المصري القديم في قلبه وهو يشيّد ويبني ويزرع ويبدع، مؤكدًا أن تلك الحضارة ما كانت لتبقى خالدة لولا أن جذورها نابعة من روح الإنسان المؤمن العامل المتقن.

وأشار إلى أن المصري القديم لم يكن يسعى لمجد شخصي أو سلطة زائلة، بل كان يعمل بإيمان وإخلاص ليترك أثرًا نافعًا للبشرية من بعده، مضيفًا أن أعظم ما يميز هذه الحضارة أنها تعلّم الأجيال كيف يكون العمل عبادة، وكيف يتحول الإتقان إلى رسالة، وكيف يظل الإنسان بعد رحيله حاضرًا بعلمه وجهده ونتائج عطائه.

وشدد الدكتور أحمد الرخ على أن الحضارة المصرية الحقيقية لا تُنسب إلى فرعون الذي تحدى نبي الله موسى عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: "ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون". وبناءً على ذلك، فكل ما صنعه فرعون من قصور أو عمران قد زال بقدرة الله، أما الحضارة التي بقيت فهي حضارة الإيمان والعمل، حضارة الشعب المصري المؤمن المبدع، لا حضارة الطغيان والكفر.

ولفت إلى أن التاريخ الإسلامي والعلمي زاخر بشهادات العلماء الذين انبهروا بما في مصر من عظمة وإبداع، ومنهم الإمام يحيى بن معين، أحد كبار علماء الحديث والجرح والتعديل، الذي قال بعد زيارته لمصر: "رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل، والأهرام، وسعيد بن عفير"، في إشارة منه إلى عظمة العلم والإنسان المصري، وليس فقط إلى الآثار والمعالم المادية.

وبيّن الدكتور الرخ أن سعيد بن عفير كان من أبرز علماء الحديث في مصر، وقد روى عن الإمامين الليث بن سعد ومالك بن أنس، وذكره الإمام السيوطي في طبقات الحفاظ، كما أثنى عليه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء واصفًا إياه بأنه أحد أعاجيب الزمان في العلم والإتقان، ما يدل على أن مصر لم تكن فقط أرض الملوك والفراعنة، بل أيضًا أرض العلماء والمفكرين والأئمة الذين حملوا مشعل العلم والإيمان.

وأكد الدكتور أحمد الرخ أن مصر ستظل منارةً للحضارة والعلم والإيمان، تجمع بين الأصالة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، والإبداع الذي لا ينقطع عبر الأزمنة، مشددًا على أن الحضارة المصرية ليست ماضٍ يُروى فحسب، بل هي حاضر نابض وقيمٌ خالدة تُضيء طريق الإنسانية كلها.

أحمد الرخ جامعة الأزهر الحضارة المصرية الإيمان والعمل الأصالة والإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور- إيمان العاصي- كنده علوش- حنان مطاوع

البطولات النسائية تسيطر على دراما" الأوف سيزون"

صناع فيلم المنبر

الليلة.. صناع فيلم المنبر ضيوف "واحد من الناس" على الحياة

السادة الافاضل

إيرادات السينما أمس| السادة الأفاضل في المقدمة.. والشاطر يتذيل القائمة

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد