بالحفل المبهر | وزيري: وضع تمثال إله النيل عند القدماء بين متحفيّ خوفو والمصري الكبير

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فرحة افتتاح المتحف المصري الكبير لا توصف".

وتابع :"المتحف المصري الكبير به قطع أثرية فريدة تعرض لأول مرة وبه متحف مراكب خوفو ".

واكمل مصطفى وزيري:" تم اكتشاف تمثال إله النيل عند القدماء المصريين وتم وضعه بين متحف خوفو والمتحف المصري الكبير وخلفه شلالات من المياه".

ولفت مصطفى وزيري :"هذا التمثال سوف يبهر كل زوار المتحف المصري الكبير وسيكون مفاجأة مدوية للجميع ".