حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو حصريا يعرض لأول مرة لمركب خوفو من الداخل عقب نقلها على المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد عرض فكرة نقل مركب خوفو للمتحف المصري الكبير وجه الرئيس بتقديم أية مساعدات لتسهيل المهمة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" شركة المقاولون العرب عرضت 10 ملايين دولار لنقل مركب خوفو للمتحف المصري وأوراسكوم عرضت 4 ملايين و200 الف دولار وحسن علام عرض 4 ملايين و400 الف دولار وتم الاستقرار على أوراسكوم ".

وتابع أحمد موسى :" تم إجراء عدة تجارب قبل نقل مركب خوفو وكللت بالنجاح وبالفعل تم نقلها كاملة وقطعة واحدة ".

