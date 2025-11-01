79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العالم يترقب بعد قليل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا وجود حالة التفاف من الشعب المصري تشبه التفافه حول الوطن في 30 يونيو 2013.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، لتغطية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر قناة «صدى البلد»، إن العالم كله لا يتحدث إلا عن المتحف المصري الكبير، مردفًا: «ملك إسبانيا منبهر جدًا بالدعوة التي تم توجيهها له، والتي جاءت على شكل تمثال فرعوني بداخله بردية مدون عليها الدعوة».

وأضاف: “التغطية الإعلامية لافتتاح المتحف المصري الكبير تشمل 450 مراسلًا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية، بالإضافة إلى 70 وسيلة إعلامية أوروبية، و24 مؤسسة إعلامية أمريكية، و30 وسيلة إعلامية من الدول الآسيوية، فضلاً عن تغطية جميع القنوات المصرية للحفل”.

وأشار إلى أن الحفل سيشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، السبت، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا يرأسها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وختم موسى حديثه قائلًا: “افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة والدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر”.