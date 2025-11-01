قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
أحمد بدران: لدينا 2 مليون قطعة أثرية في المخازن لم تعرض حتى الآن
أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا للرئيس السيسي أثناء إنشاء المتحف المصري الكبير
سياسية أمريكية لـ«صدى البلد»: المتحف المصري الكبير يحول تاريخ مصر إلى قوة عالمية
مش أجنبي بس.. أحمد موسى يكشف بالأدلة مشاركة الدولة في إنشاء المتحف المصري الكبير
عالمة أزهرية: تريند صور الفراعنة جائز شرعا للتعبير عن الفرحة بالمتحف المصري الكبير
مستقبل وطن: نخوض الانتخابات بنزاهة ونرفض أي ممارسات تسيء لإرادة الناخبين
أحمد موسى: مبارك هو من حدد الموقع الحالي للمتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير..حورية فرغلي: فخورة ببلادي وبالنهضة الحضارية والحدث عظيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة

هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العالم يترقب بعد قليل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا وجود حالة التفاف من الشعب المصري تشبه التفافه حول الوطن في 30 يونيو 2013.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، لتغطية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر قناة «صدى البلد»، إن العالم كله لا يتحدث إلا عن المتحف المصري الكبير، مردفًا: «ملك إسبانيا منبهر جدًا بالدعوة التي تم توجيهها له، والتي جاءت على شكل تمثال فرعوني بداخله بردية مدون عليها الدعوة».

وأضاف: “التغطية الإعلامية لافتتاح المتحف المصري الكبير تشمل 450 مراسلًا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية، بالإضافة إلى 70 وسيلة إعلامية أوروبية، و24 مؤسسة إعلامية أمريكية، و30 وسيلة إعلامية من الدول الآسيوية، فضلاً عن تغطية جميع القنوات المصرية للحفل”.

وأشار إلى أن الحفل سيشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، السبت، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا يرأسها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وختم موسى حديثه قائلًا: “افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة والدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر”.

