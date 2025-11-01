أحمد موسى: مبارك هو من حدد الموقع الحالي للمتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جلست مع مسؤول كبير في أبريل الماضي وشرح لي كافة تفاصيل إنشاء المتحف المصري الكبير والتحديات التي واجهته وحجم التمويل ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق صاحب فكرة إنشاء المتحف وعرض الفكرة على مبارك ووافق ومبارك هو من حدد المكان الحالي للمتحف المصري الكبير ".

وأكمل :" تم طرح مسابقة عالمية بمشاركة 1560 مكتب استشاري لإجراء تصميم المتحف وتم إعلان فوز المكتب الصيني النرويجي كأفضل تصميم في عام 2002".

ولفت موسى :" في أغسطس 2006 تم نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى موقعه الحالي بالمتحف الكبير ".