أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا للرئيس السيسي أثناء إنشاء المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في 2015 كانت نسبة الإنجاز من مشروع المتحف المصري الكبير كانت 15 % فقط ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وفي فبراير 2015 كلف الرئيس السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب لتقديم تقرير عن أسباب تعثر المشروعات القومية وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير الأثار آنذاك أرسل للرئيس السيسي ان تكلفة المتحف تتكلف من 1.6 مليار دولار لـ 1.8 مليار دولار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في نوفمبر 2015 توصلت اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي إلى تنفيذ المتحف وترشيد 650 مليون دولار ".

وتابع أحمد موسى :" في يناير 2016 عقد الرئيس السيسي اجتماع مع الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية آنذاك وطلب توفير 800 مليون دولار بدلا من 650 مليون دولار ".

