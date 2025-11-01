أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفرت أكثر من 180 مليون دولار وكانت الخامات المصرية أفضل من المستوردة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في مارس 2016 تم نقل 778 قطعة أثرية نادرة من الأقصر للمتحف المصري الكبير وتوالت عمليات نقل القطع الأثرية إلى المتحف المصري الكبير ".

وأكمل موسى :" وفي 25 يناير 2018 تم نقل تمثال رمسيس الثاني ليستقر في بهو المتحف المصري الكبير ".

ولفت أحمد موسى إلى الرئيس السيسي زار المتحف في 2018 وأكد أنه متحف عظيم خاصة بعد رؤية مقتنيات توت عنخ آمون".