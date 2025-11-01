قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال ينفذ غارات على غزة بعد زعمه تسلم رفات لا تعود لرهائن إسرائيليين
أحمد موسى: نزلت صورة ليا بالزي الفرعوني احتفالا بالمتحف.. ومليون واحد شافها
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تجارب محاكاة قبل النقل.. أحمد موسى يروي حكاية نقل مركب خوفو للمتحف المصري الكبير

مركب خوفو
مركب خوفو
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   في 1973 وزير خارجية أمريكا زار مصر وطلب من السادات زيارة الاهرامات  وتوجهوا للأهرامات والسادات رأى مراكب خوفو وطلب السادات إيجاد مكان أخرلها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   مع تولي اللواء عاطف مفتاح مهمة الإشراف على المتحف الكبير راودته فكرة نقل مركب خوفو وإقامة متحف يليق بها ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   بعد عرض فكرة نقل مركب خوفو للمتحف المصري الكبير  وجه الرئيس بتقديم أية مساعدات لتسهيل المهمة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"    شركة المقاولون العرب عرضت 10 ملايين دولار لنقل مركب خوفو  للمتحف المصري وأوراسكوم  عرضت 4 ملايين و200 الف دولار وحسن علام عرض 4 ملايين و400 الف دولار  وتم الاستقرار على أوراسكوم ".

وتابع أحمد موسى :"  تم إجراء عدة تجارب قبل نقل مركب خوفو وكللت بالنجاح وبالفعل تم نقلها كاملة وقطعة واحدة ". 

مصر أحمد موسى اخبار التوك شو المتحف الكبير الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

الدولار

التحفظ على 9 مليون جنيها من مضبوطات النقد الأجنبي

طلبة مدرسة داخل صندوق تروسيكل

بعد تداول فيديو لطلبة مدرسة بالصندوق.. القبض على قائد تروسيكل

تأمين المتحف المصرى الكبير

انتشار أمنى مكثف .. خطة أمنية لتأمين ضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير| صور

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد