قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود غداالثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوبا على (حلايب -شلاتين) مع فرص ضعيفة جدا على مناطق من القارة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

May be an image of text
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 29 19
6 أكتوبر 30 19
بنها 28 20
دمنهور 28 21
وادي النطرون 29 20
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 29 21
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 28 20
طنطا 28 20
دمياط 27 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 20
العريش 29 18
رفح 29 20
رأس سدر 31 19
نخل 29 12
كاترين 26 11
الطور 34 20
طابا 32 17
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 27 20
العلمين 26 19
مطروح 24 20
السلوم 25 19
سيوة 27 16
رأس غارب 32 22
الغردقة 31 21
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 30 23
حلايب 29 24
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 24
الفيوم 29 20
بني سويف 29 19
المنيا 31 18
أسيوط 30 18
سوهاج 32 19
قنا 35 20
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 33 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 36 25
المدينة المنورة 33 19
الرياض 29 16
المنامة 30 24
أبوظبي 33 24
الدوحة 32 24
الكويت 32 15
دمشق 29 13
بيروت 27 23
عمان 29 18
القدس 27 19
غزة 28 24
بغداد 33 20
مسقط 33 25
صنعاء 24 08
الخرطوم 39 25
طرابلس 24 19
تونس 24 13
الجزائر 20 11
الرباط 26 17
نواكشوط 38 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 23 05
إسطنبول 20 15
إسلام آباد 22 11
نيودلهي 30 19
جاكرتا 33 24
بكين 17 06
كوالالمبور 34 25
طوكيو 18 09
أثينا 22 16
روما 21 07
باريس 17 11
مدريد 19 10
برلين 14 07
لندن 16 14
مونتريال 11 05
موسكو 10 05
نيويورك 16 08
واشنطن 18 05
أديس أبابا 24 10

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

سيارات

الفريق كامل الوزير ومحمد منصور يضعان حجر أساس مصنع ماك الجديد للسيارات

لابتوب ألعاب Legion Pro 7i

لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد