موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
أخبار البلد

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

أفادت التنبيهات الجوية الحالية باستمرار تأثر مناطق واسعة من الجمهورية بتقلبات الطقس وهطول الأمطار، وذلك وفقًا للمتابعة المستمرة من هيئة الأرصاد الأجوية.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، توقعن الأرصاد أن تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية في التدفق على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع توقع أن تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق المذكورة.

كما يستمر وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، وسُجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية استمرار الغطاء السحابى علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية على بعض المناطق مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية .
 

نصيحة من الأرصاد: 

يُرجى توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية والأشجار في حال اشتداد الرياح أو الأمطار الرعدية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 18
بنها 27 19
دمنهور 26 19 
وادي النطرون 27 20
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 29 20 
الزقازيق 27 19 
شبين الكوم 26 19 
طنطا 26 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 28 19 
السويس 27 19 
العريش 30 18 
رفح 29 18 
رأس سدر 28 18 
نخل 30 13 
كاترين 27 11 
الطور 30 20 
طابا 31 18 
شرم الشيخ 33 23 
الإسكندرية 29 20 
العلمين 28 19 
مطروح 26 18 
السلوم 26 19 
سيوة 28 16 
رأس غارب 31 22 
الغردقة 32 22 
سفاجا 31 22 
مرسى علم 33 23 
شلاتين 33 23 
حلايب 30 24 
أبو رماد 32 22 
رأس حدربة 31 23 
الفيوم 29 19 
بني سويف 29 20 
المنيا 31 19 
أسيوط 32 18 
سوهاج 36 19 
قنا 38 20 
الأقصر 38 20 
أسوان 39 23 
الوادي الجديد 36 20 
أبو سمبل 39 23

التنبيهات الجوية تقلبات الطقس الأمطار الأرصاد الظواهر الجوية

