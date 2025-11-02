قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
أخبار البلد

أمطار رعدية بهذه المناطق| الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. والقاهرة 27 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة؛ قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 18
بنها 27 19
دمنهور 26 19 
وادي النطرون 27 20
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 29 20 
الزقازيق 27 19 
شبين الكوم 26 19 
طنطا 26 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 28 19 
السويس 27 19 
العريش 30 18 
رفح 29 18 
رأس سدر 28 18 
نخل 30 13 
كاترين 27 11 
الطور 30 20 
طابا 31 18 
شرم الشيخ 33 23 
الإسكندرية 29 20 
العلمين 28 19 
مطروح 26 18 
السلوم 26 19 
سيوة 28 16 
رأس غارب 31 22 
الغردقة 32 22 
سفاجا 31 22 
مرسى علم 33 23 
شلاتين 33 23 
حلايب 30 24 
أبو رماد 32 22 
رأس حدربة 31 23 
الفيوم 29 19 
بني سويف 29 20 
المنيا 31 19 
أسيوط 32 18 
سوهاج 36 19 
قنا 38 20 
الأقصر 38 20 
أسوان 39 23 
الوادي الجديد 36 20 
أبو سمبل 39 23

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة/ العظمى/ الصغرى 
مكة المكرمة 37 24
المدينة المنورة 35 20
الرياض 30 18
المنامة 31 25 
أبوظبي 33 26 
الدوحة 33 22 
الكويت 32 17
دمشق 29 13 
بيروت 27 23 
عمان 29 16 
القدس 28 17 
غزة 28 22 
بغداد 33 18 
مسقط 33 27 
صنعاء 22 09 
الخرطوم 40 27 
طرابلس 25 20 
تونس 24 15
الجزائر 20 12 
الرباط 24 11 
نواكشوط 40 27

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة/ العظمى/ الصغرى 
أنقرة 21 03 
إسطنبول 21 13 
إسلام آباد 28 15 
نيودلهي 29 18 
جاكرتا 32 24    
بكين 15 03 
كوالالمبور 36 25
طوكيو 21 09 
أثينا 22 16 
روما 22 12 
باريس 14 08 
مدريد 18 07 
برلين 12 09
لندن 17 13
مونتريال 13 06
موسكو 07 06 
نيويورك 15 09
واشنطن 18 08
أديس أبابا 23 09 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة طقس معتدل الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

