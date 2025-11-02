قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقه من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

May be an image of text


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 30 20
6 أكتوبر 30 20
بنها 29 21
دمنهور 29 20
وادي النطرون 28 20
كفر الشيخ 28 19
المنصورة 29 20
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 28 19
طنطا 28 19
دمياط 27 22
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 31 19
السويس 30 20
العريش 30 19
رفح 29 18
رأس سدر 30 19
نخل 30 13
كاترين 27 11
الطور 30 20
طابا 31 18
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 28 20
العلمين 27 19
مطروح 26 18
السلوم 26 17
سيوة 27 15
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 31 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 33 23
حلايب 30 24
أبو رماد 32 22
رأس حدربة 31 23
الفيوم 30 19
بني سويف 31 20
المنيا 31 19
أسيوط 33 18
سوهاج 36 19
قنا 38 20
الأقصر 38 20
أسوان 39 23
الوادي الجديد 35 20
أبوسمبل 39 23

