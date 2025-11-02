تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقه من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 30 20

بنها 29 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 30 19

رفح 29 18

رأس سدر 30 19

نخل 30 13

كاترين 27 11

الطور 30 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 27 15

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 31 23

الفيوم 30 19

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 33 18

سوهاج 36 19

قنا 38 20

الأقصر 38 20

أسوان 39 23

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 39 23