منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة تغيرات مفاجئة في حالة الطقس مع بدء اقتراب فصل الشتاء رسميًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من التقلبات الجوية المصاحبة لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص سقوط الأمطار على عدد من المحافظات.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم الأحد 2 نوفمبر وغدًا الاثنين بمرور منخفض جوي نشط، يعمل على زيادة كميات السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء أغلب الأنحاء، مع احتمال تساقط الأمطار على فترات متفاوتة.

غطاء سحابي كثيف ورياح مثيرة للأتربة

وأوضحت أن الساعات الأولى من اليوم شهدت غطاء سحابيًا كثيفًا على محافظات شمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ما أدى إلى تراجع درجات الحرارة نسبيًا، وظهور نشاط ملحوظ للرياح المصاحبة للهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، والتي قد تثير الرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق المكشوفة.

كما أشارت إلى أن هناك فرصًا لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الليل وفي الساعات الأولى من يوم الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع استمرار فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأضافت أن نشاط الرياح سيظل قائمًا على فترات من اليوم، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مؤكدًا أن هذه الأجواء تمثل بداية فعلية لتغير الفصول ودخول الطقس في مرحلة أكثر اعتدالًا تمهيدًا لفصل الشتاء.

حالة الطقس غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025 استمرار حالة التقلبات الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي، مع تحذيرات من شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق.

ووفقًا لتقرير الأرصاد، فإن حالة الطقس ستكون كالتالي:

في الصباح الباكر: مائل للبرودة على أغلب المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى.

نهارًا: مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ليلًا: معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، خاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات.

شبورة مائية وتحذيرات للمسافرين

من المتوقع أن تتشكل شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا بما يؤثر على الرؤية الأفقية.

وناشدت الأرصاد قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، وخفض السرعة للحفاظ على سلامتهم.

أمطار متوسطة ورعدية على هذه المناطق

تتوقع الهيئة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وقد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

كما تمتد فرص الأمطار لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة خلال الليل، في حين تكون الرياح معتدلة إلى نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025

وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات:

القاهرة: العظمى 29 درجة - الصغرى 20 درجة

الإسكندرية: العظمى 28 درجة - الصغرى 19 درجة

مطروح: العظمى 27 درجة - الصغرى 19 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة - الصغرى 18 درجة

قنا: العظمى 36 درجة - الصغرى 18 درجة

أسوان: العظمى 36 درجة - الصغرى 22 درجة

بداية فعلية للانخفاض الحراري

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الحالية تمثل المرحلة الانتقالية بين الخريف والشتاء، وتشهد تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين النهار والليل، كما يُتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال الأسبوع المقبل خاصة في السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس في الأيام القادمة ستشهد زيادة في فرص سقوط الأمطار على المحافظات الشمالية، بينما تستمر الأجواء الحارة نسبيًا في جنوب البلاد حتى منتصف الشهر.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي مفاجآت في حالة الطقس، مع ارتداء ملابس خريفية مناسبة في ساعات الصباح والمساء، وعدم تخفيف الملابس بشكل مبكر.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار تجنبًا لأي مخاطر ناتجة عن نشاط الرياح.