بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
بهدف لصلاح .. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أستون فيلا بالبريميرليج
الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس اليوم
سفيرة البحرين بالقاهرة: مشاركة ولي العهد في افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس عمق العلاقات مع مصر
ولي العهد البحريني يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: الصرح ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني
رئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبير
قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري
المنشد إيهاب يونس يروي كواليس مشاركته بحفل افتتاح المتحف الكبير | خاص
عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 تغيرات ملحوظة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع استمرار سمات الخريف وبدء تأثر البلاد بموجة من التقلبات الجوية المفاجئة، تتنوع بين انخفاض طفيف في درجات الحرارة وظهور الشبورة المائية وأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

حالة الطقس اليوم الأحد

أوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم ستكون خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يتحول إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يكون معتدل الحرارة أول الليل ومائل للبرودة آخره.

وأشارت التوقعات إلى أن حالة الطقس ستشهد نشاطًا محدودًا للرياح في فترات متقطعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وهو ما يعزز الإحساس بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

تتوقع الأرصاد تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي توخي الحذر من قبل السائقين، خاصة مع ضعف الرؤية الأفقية في تلك الفترات.

أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وقد يصاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق الصحراوية.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس في تلك المناطق تستدعي الحذر، خاصة في الطرق المكشوفة والمناطق المتاخمة للجبال أو الصحارى، مع ضرورة متابعة تحديثات النشرات الجوية أولًا بأول.

فرص أمطار ليلية على الوجه البحري والقاهرة

كما أوضحت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تمتد تدريجيًا إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأمطار ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية لكنها قد تتسبب في تراكم بسيط للمياه ببعض الشوارع في حال استمرارها لفترات طويلة.

أمطار على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين

ومن المنتظر أيضًا أن تشهد مناطق أقصى جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين فرصًا لأمطار خفيفة على فترات متقطعة، مع توقع استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة امتداد تأثير السحب المدارية من الجنوب.

كما يُتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وهو ما قد يساعد في تحسن نسبي في حالة الطقس ليلًا.

درجات الحرارة اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في مختلف المحافظات، والتي تعكس بداية الميل نحو الاعتدال الخريفي:

القاهرة: العظمى 29 درجة – الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 28 درجة – الصغرى 20 درجة

مطروح: العظمى 26 درجة – الصغرى 18 درجة

سوهاج: العظمى 36 درجة – الصغرى 19 درجة

قنا: العظمى 38 درجة – الصغرى 20 درجة

أسوان: العظمى 39 درجة – الصغرى 23 درجة

تحذيرات هيئة الأرصاد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس خريفية مناسبة خلال ساعات الليل، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، مشيرة إلى أن الطقس غدًا سيشهد تباينًا حراريًا واضحًا بين النهار والليل.

كما شددت على أهمية القيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع تجنب السرعات العالية في الفترات الصباحية.

وأوصت أيضًا بعدم التواجد في المناطق المكشوفة أثناء سقوط الأمطار الرعدية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو مصادر الكهرباء خلال العواصف الرعدية لضمان السلامة.

 

