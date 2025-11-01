طقس خريفي مستقر .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأمطار خفيفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام الحالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، موضحة أن مصر تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسطة.

وأوضحت غانم، في تصريحاتها عبر القناة الأولى، أن السماء تشهد ظهورا متقطعا للسحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، مما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

وأضافت أن فترة الظهيرة ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أما مع ساعات الليل وغياب أشعة الشمس، فتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى نحو 19 درجة مئوية، وتتحول الأجواء إلى مائلة للبرودة على أغلب المحافظات، كما يُتوقع نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ما يساعد في تلطيف الإحساس بدرجة الحرارة.

وأشارت غانم ، إلى أن هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة، وقد تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وحذّرت من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة السائقين بتوخّي الحذر واتباع تعليمات القيادة الآمنة لتفادي الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية الأفقية.

وأكدت أن تلك الأجواء الخريفية المستقرة ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع فروق واضحة بين درجات الحرارة نهارا وليلا، داعية المواطنين إلى ارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة خلال الفترات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الأولى.