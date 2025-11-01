بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس

يشهد الطقس اليوم، السبت، وجود فرص أمطار ضعيفة جدا إلى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، تلطف بدورها الأجواء الخريفية، بالتزامن مع حلول أول نوفمبر.

حالة الطقس اليوم السبت

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم خريفى مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن صور الأقمار الصناعية، حول الطقس اليوم، تظهر وجود السحب المتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من محافظة مطروح كما توجد بعض السحب المنخفضة على جنوب البلاد.

نشاط رياح يلطف الأجواء

وتبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، حيث كانت كثيفة صباحا على بعض الطرق والمناطق المذكورة.

أما عن أي ظواهر جوية مؤثرة خلال الطقس اليوم، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاجواء خريفية معتدلة، حيث تشهد بعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى نشاط رياح أحيانا يلطف لأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 29 إلى 28 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 25إلى 28 درجة للعظمى.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة للعظمى.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة للعظمى.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة للعظمى.