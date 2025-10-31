قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الجمعة
وزارة الأوقاف تعقد دورة متخصصة للواعظات في مجال الظهور الإعلامي
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة
الصحة الفلسطينية تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال
فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل
قصي خولي وكاريس بشار.. تفاصيل مسلسل 5 أرواح في رمضان 2026
الزمالك يبحث عن العودة للانتصارات أمام طلائع الجيش في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يتعرض المعدن الأصفر لهزات قوية داخل السوق المحلي بعد اقتراب مشاوارات الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتهدئة تداعيات الحرب التجارية بينهما.

وتراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات أمس الخميس مسجلا انخفاضا بقيمة 40 جنيها على الأقل ليصل بذلك منخفضا بمعدل 210 منذ مطلع الأسبوع الجاري.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6085 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5325 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4564 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 42600 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.27 جنيه للبيع و 47.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.84 جنيه للبيع، و 54.71 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.29  جنيه للبيع،  62.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للبيع، 12.57 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.87 جنيه للبيع، و 12.84 جنيه للشراء.


وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 28 درجة إلى 29، وأن البلاد تتأثر ببعض الكتل الهوائية، وأن هناك تكونا للسحب.

ولفتت إلى أن فترة الظهيرة يكون الجو حارا، لكن فترة الليل تنخفض درجات الحرارة، وأيضًا فترة الصباح تنخفض درجات الحرارة، وأن فارق درجات الحرارة بين الظهيرة والمساء يصل إلى 10 درجات.

وطلبت غانم من المواطنين عدم تخفيف الملابس في فترة المساء، لتجنب نزلات البرد، وأن أي شخص يخرج في المساء من الممكن أن يأخذ جاكت لتجنب التغيرات في الأحوال الجوية.


الأمطار 


وأشارت إلى أن البلاد من يوم الاثنين متوقع أن ترتفع فرص سقوط الأمطار على المحافظات الموجودة في شمال البلاد، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية خلال فترة الخريف.

الصين سعر الذهب الذهب الطقس حالة الطقس سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

جثة

مصرع ربة منزل دهسها قطار في أسيوط

صورة أرشيفية

جريمة تهز الشرقية.. أب يضرب ابنته حتى الموت

لحظة انقاذ القطة

أمن الإسكندرية ينقذ قطة من أعلى واجهة محل

بالصور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد