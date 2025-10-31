أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك اليوم الجمعة

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يتعرض المعدن الأصفر لهزات قوية داخل السوق المحلي بعد اقتراب مشاوارات الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتهدئة تداعيات الحرب التجارية بينهما.

وتراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات أمس الخميس مسجلا انخفاضا بقيمة 40 جنيها على الأقل ليصل بذلك منخفضا بمعدل 210 منذ مطلع الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6085 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5325 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4564 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 42600 جنيه.



أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.27 جنيه للبيع و 47.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.84 جنيه للبيع، و 54.71 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.29 جنيه للبيع، 62.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للبيع، 12.57 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.87 جنيه للبيع، و 12.84 جنيه للشراء.



وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 28 درجة إلى 29، وأن البلاد تتأثر ببعض الكتل الهوائية، وأن هناك تكونا للسحب.

ولفتت إلى أن فترة الظهيرة يكون الجو حارا، لكن فترة الليل تنخفض درجات الحرارة، وأيضًا فترة الصباح تنخفض درجات الحرارة، وأن فارق درجات الحرارة بين الظهيرة والمساء يصل إلى 10 درجات.

وطلبت غانم من المواطنين عدم تخفيف الملابس في فترة المساء، لتجنب نزلات البرد، وأن أي شخص يخرج في المساء من الممكن أن يأخذ جاكت لتجنب التغيرات في الأحوال الجوية.



الأمطار



وأشارت إلى أن البلاد من يوم الاثنين متوقع أن ترتفع فرص سقوط الأمطار على المحافظات الموجودة في شمال البلاد، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية خلال فترة الخريف.