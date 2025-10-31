قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استقرار أسعار الذهب في مصر بدعم من صعود الأونصة العالمية.. تفاصيل

استقرار أسعار الذهب في مصر بدعم من صعود الأونصة العالمية| تفاصيل
استقرار أسعار الذهب في مصر بدعم من صعود الأونصة العالمية| تفاصيل
ولاء خنيزي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعها مساء أمس بنحو 15 جنيهًا للجرام، متأثرة بصعود أسعار الذهب عالميًا فوق حاجز 4 آلاف دولار للأونصة، لتقترب الأسعار المحلية من أعلى مستوياتها خلال اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

جاءت أسعار الذهب في مصر وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: 6109 جنيهات للجرام.

عيار 21: 5345 جنيهًا للجرام — وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

عيار 18: 4581 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 42,790 جنيهًا.

ويعكس هذا الاستقرار استمرار تأثر السوق المصري بحركة المعدن النفيس عالميًا، مع ترقب المستثمرين لأي تغيرات جديدة في سعر الأونصة الدولية.

تراجع في الطلب على الذهب محليًا خلال الربع الثالث من 2025

كشف مجلس الذهب العالمي عن تراجع واضح في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت 9.9 طنًا فقط، بانخفاض قدره 14% مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 11.5 طنًا، كما تراجعت المشتريات بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

انخفاض المبيعات في المشغولات وارتفاع طفيف في السبائك

ووفقًا لبيانات المجلس، سجلت مبيعات المشغولات الذهبية انخفاضًا حادًا إلى 4.4 طن خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 5.1 طن في نفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض عن الربع الثاني الذي بلغ 5.7 طن.

في المقابل، حققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 5% لتصل إلى 5.6 طن خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 5.3 طن في الفترة ذاتها من 2024، لكنها تراجعت عن مستوى الربع الثاني الذي بلغ 5.9 طن، وفقًا لبيانات منصة "جولد بيليون" نقلًا عن مجلس الذهب العالمي.

تأثيرات إقليمية وتحديات اقتصادية

وأشار التقرير إلى أن تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لم يكن حكرًا على السوق المصري فحسب، بل امتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، متأثرًا بعوامل متعددة أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب اتجاه البعض إلى بيع المشغولات القديمة للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

كما أشار المجلس إلى أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية ألقت بظلالها على ثقة المستهلكين، مما أدى إلى تراجع الطلب الاستهلاكي في الأسواق الإقليمية.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب في مصر الأونصة العالمية صعود الأونصة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيري التعليم النيجيري والشباب الغاني

المتحف المصري الكبير

وزير قطاع الأعمال: المتحف المصري الكبير ميلاد عهد جديد للنهضة الاقتصادية

المتحف المصري الكبير

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المتحف المصري الكبير صرح حضاري خالد

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد