استقرار أسعار الذهب في مصر بدعم من صعود الأونصة العالمية.. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعها مساء أمس بنحو 15 جنيهًا للجرام، متأثرة بصعود أسعار الذهب عالميًا فوق حاجز 4 آلاف دولار للأونصة، لتقترب الأسعار المحلية من أعلى مستوياتها خلال اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

جاءت أسعار الذهب في مصر وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: 6109 جنيهات للجرام.

عيار 21: 5345 جنيهًا للجرام — وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

عيار 18: 4581 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 42,790 جنيهًا.

ويعكس هذا الاستقرار استمرار تأثر السوق المصري بحركة المعدن النفيس عالميًا، مع ترقب المستثمرين لأي تغيرات جديدة في سعر الأونصة الدولية.

تراجع في الطلب على الذهب محليًا خلال الربع الثالث من 2025

كشف مجلس الذهب العالمي عن تراجع واضح في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت 9.9 طنًا فقط، بانخفاض قدره 14% مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 11.5 طنًا، كما تراجعت المشتريات بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

انخفاض المبيعات في المشغولات وارتفاع طفيف في السبائك

ووفقًا لبيانات المجلس، سجلت مبيعات المشغولات الذهبية انخفاضًا حادًا إلى 4.4 طن خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 5.1 طن في نفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض عن الربع الثاني الذي بلغ 5.7 طن.

في المقابل، حققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 5% لتصل إلى 5.6 طن خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 5.3 طن في الفترة ذاتها من 2024، لكنها تراجعت عن مستوى الربع الثاني الذي بلغ 5.9 طن، وفقًا لبيانات منصة "جولد بيليون" نقلًا عن مجلس الذهب العالمي.

تأثيرات إقليمية وتحديات اقتصادية

وأشار التقرير إلى أن تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لم يكن حكرًا على السوق المصري فحسب، بل امتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، متأثرًا بعوامل متعددة أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب اتجاه البعض إلى بيع المشغولات القديمة للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

كما أشار المجلس إلى أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية ألقت بظلالها على ثقة المستهلكين، مما أدى إلى تراجع الطلب الاستهلاكي في الأسواق الإقليمية.